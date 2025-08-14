На фронте 148 боев, почти половина из которых – на Покровском и еще одном направлении

За прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, на Покровском направлении защитники остановили 56 атак россиян, 14 раз оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян. Противник нанес 16 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 27 управляемых авиационных бомб и осуществил 289 обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Западного и Фиголовки.

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодязи и Торское.

На Северском направлении наши защитники отбили 14 штурмовых действий оккупационных войск в районах Григоровки, Новоселовки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения. Враг атаковал в сторону Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Родинское, Проминь, Чунишино, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка и Дачное.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 14 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Малиевка, Толстое, Шевченко и Александроград.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну попытку продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении противник наступал вблизи населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили четыре попытки агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.