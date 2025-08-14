Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте 148 боев, почти половина из которых – на Покровском и еще одном направлении

Станислав ПогориловЧетверг, 14 августа 2025, 08:16
На фронте 148 боев, почти половина из которых – на Покровском и еще одном направлении
фото: Getty Images

За прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, на Покровском направлении защитники остановили 56 атак россиян, 14 раз оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян. Противник нанес 16 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 27 управляемых авиационных бомб и осуществил 289 обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Западного и Фиголовки.

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодязи и Торское.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении наши защитники отбили 14 штурмовых действий оккупационных войск в районах Григоровки, Новоселовки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения. Враг атаковал в сторону Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Родинское, Проминь, Чунишино, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка и Дачное.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 14 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Малиевка, Толстое, Шевченко и Александроград.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну попытку продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении противник наступал вблизи населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили четыре попытки агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп предложит Путину доступ к природным ресурсам Аляски в обмен на прекращение войны – СМИ
В Польше задержали украинского подростка, который совершал диверсии по заказу России
Беспилотники атаковали Волгоград: на НПЗ вспыхнули пожары
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
В Украине определили дату окончательного отключения 3G
Трамп говорит о "очень суровых последствиях", если Путин не согласится на прекращение войны
Все новости...
Вооруженные силы
В Беларуси заявили, что на учениях с РФ составят план применения ядерного оружия и "Орешника"
Самая тяжелая ситуация на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб
ВСУ за сутки обезвредили еще 890 оккупантов – Генштаб
Последние новости
09:45
В Украине местные бюджеты получат 1,4 миллиарда дополнительной дотации
09:40
аудиоГБР: Командир воинской части создал "командный пункт на бумаге" для заработка на выплатах
09:40
Женева сделала общественный транспорт временно бесплатным
09:33
В Украине падает популярность бензиновых авто: какие модели чаще всего покупают
09:21
Зеленский встретится со Стармером в Лондоне
09:12
Врачи хуже выявляют симптомы рака после того, как начали полагаться на ИИ – исследование
09:12
баскетболНБА одобрила продажу "Бостона" за более чем 6 миллиардов долларов
09:05
РФ атаковала 45 БПЛА и ракетами С-300/400: ПВО обезвредила 24 дрона, есть попадания в 12 локациях
08:47
СМИ: Трамп беспокоился, что присутствие Зеленского на саммите с Путиным может помешать переговорам
08:35
текстОкружили село и начали стрелять. Как боролись с уклонистами и дезертирами более ста лет назад
Все новости...
Реклама:
Реклама: