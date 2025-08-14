Трамп верит, что Путин хочет "заключить сделку" на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин прибывает на саммит на Аляску в пятницу, 15 августа, с намерением "заключить соглашение" о прекращении войны в Украине.

Источник: CNN, "Европейская правда"

Детали: Накануне встречи с Путиным Трамп поделился своими ожиданиями относительно переговоров.

"Я верю, что сейчас он убежден, что заключит сделку. Он заключит сделку. Я думаю, что он это сделает. И мы это узнаем – я узнаю очень быстро", – сказал Трамп.

Американский президент также отметил, что его целью является переход к трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, предложив "три разных места" для ее проведения, включая возможность "остаться на Аляске".

"Если встреча будет неудачной, я никому не буду звонить – поеду домой... Но если встреча будет удачной, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", – сказал он.

На вопрос, предложит ли он России экономические стимулы во время встречи, Трамп ответил уклончиво.

"Ну, я бы не хотел об этом говорить, потому что не хочу раскрывать свои карты на публике, но что бы я ни решил, экономические стимулы – и, возможно, сдерживающие меры – в определенном смысле важнее, но стимулы должны быть экономическими, вы понимаете", – сказал он.

На вопрос, могли ли его угрозы санкциями повлиять на решение Путина согласиться на встречу на Аляске, Трамп ответил, что "все имеет свое влияние", а также отметил, что вторичные тарифы против Индии "фактически отстранили ее от покупки нефти из России".

"Конечно, когда вы теряете своего второго по величине клиента и, вероятно, собираетесь потерять первого по величине, я думаю, это, пожалуй, тоже играет роль", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский заявил накануне, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля.

Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

