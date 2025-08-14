Все разделы
Трамп оценил шансы провала встречи с Путиным в 25%

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоЧетверг, 14 августа 2025, 18:38
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп предполагает, что его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным имеет 25% шансов на провал.

Источник: CNN, "Европейская правда"

Детали: Трамп назвал предстоящий саммит с Путиным попыткой подготовить почву для второй встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским с целью достижения соглашения о прекращении войны.

На вопрос журналиста, есть ли какой-то сценарий, при котором встреча будет считаться провальной, Трамп ответил: "Да, 25%".

"Эта встреча готовит почву для второй встречи. Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно на ней будет заключено соглашение", – сказал Трамп.

Он предположил, что во время второй встречи будут "уступки" по границам и территориям. По его словам, пятничная встреча "похожа на шахматную партию".

"Эта встреча готовит почву для второй встречи, но есть 25% вероятности, что эта встреча не будет успешной", – повторил он.

Трамп также выразил готовность ввести дополнительные санкции против России.

"Да, я бы это сделал. Если вопрос не будет решен", – сказал он, имея в виду войну в Украине.

Также Трамп заявил, что, по его мнению, глава Кремля прибывает на саммит на Аляску с намерением "заключить сделку" о прекращении войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил накануне, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

