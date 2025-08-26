АРМА перечислило более $3,5 млн в Фонд ликвидации последствий агрессии
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало в государственный бюджет $3,57 млн средств подсанкционной компании "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП". Средства пойдут на восстановление Украины от последствий российской агрессии.
Источник: пресс-служба АРМА
Детали: В агентстве сообщили, что общая сумма перечисленных средств составляет 3 572 585,29 миллиона долларов (около 147 490 253,85 млн грн, - ред). Они будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Дословно: "Эти средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут работать на восстановление страны: строительство жилья для тех, кто его потерял, восстановление инфраструктуры, развитие медицинских учреждений, возведение защитных сооружений".
Предыстория:
- 24 июля АРМА приняло в управление около ста миллионов гривен наличных, которые были изъяты по делу о растрате в оборонной сфере.
- 1 августа агентство сообщило, что управляющий Международного центра культуры и искусств ("Октябрьский дворец") осуществил первый платеж в государственный бюджет в размере 1,4 млн грн.
- 6 августа стало известно, что АРМА начинает реализацию 14 673 тонн железорудных окатышей российского происхождения, хранящихся в 215 железнодорожных вагонах.