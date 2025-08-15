Все разделы
Покровск зачищен от российских диверсантов – 7 корпус ДШВ

Валентина РоманенкоПятница, 15 августа 2025, 17:39
Покровск зачищен от российских диверсантов – 7 корпус ДШВ
Покровск. Фото «Украинской правды»

Силы 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачистили Покровск Донецкой области от вражеских групп и одиночных россиян.

Источник: пресс-служба 7 корпуса ДШВ в соцсетях

Детали: По словам военных, в городе работают украинские военные, перемещаются местные жители.

Передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно, отмечают десантники.

Что предшествовало: 15 июля в Покровск Донецкой области, вокруг которого более полугода идут бои, проникли первые российские диверсионно-разведывательные группы.

Одной из бригад, которая была в Покровске в момент захода диверсионных групп и остается там по сей день, является 68-я отдельная егерская бригада имени Алексея Довбуша.

Смотрите также видеорепортаж "Украинской правды" из Покровска.

Донецкая областьвойна
