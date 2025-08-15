Покровськ зачистили від російських диверсантів – 7 корпус ДШВ
Сили 7-го корпусу Десантно-штурмових військ та суміжних підрозділів зачистили Покровськ Донецької області від ворожих груп та одиночних росіян.
Джерело: пресслужба 7 корпусу ДШВ в соцмережах
Деталі: За словами військових, у місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі.
Пересування по самому місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо, зазначають десантники.
Що передувало: 15 липня в Покровськ на Донеччині, навколо якого більш як пів року точаться бої, проникли перші російські диверсійно-розвідувальні групи.
Однією з бригад, яка була в Покровську в момент заходу диверсійних груп і залишається там донині, є 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
