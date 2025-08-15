Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Покровськ зачистили від російських диверсантів – 7 корпус ДШВ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 серпня 2025, 17:39
Покровськ зачистили від російських диверсантів – 7 корпус ДШВ
Покровськ. фото "Української правди"

Сили 7-го корпусу Десантно-штурмових військ та суміжних підрозділів зачистили Покровськ Донецької області від ворожих груп та одиночних росіян.

Джерело: пресслужба 7 корпусу ДШВ в соцмережах

Деталі: За словами військових, у місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі.

Реклама:

Пересування по самому місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо, зазначають десантники.

Що передувало: 15 липня в Покровськ на Донеччині, навколо якого більш як пів року точаться бої, проникли перші російські диверсійно-розвідувальні групи.  

РЕКЛАМА:

Однією з бригад, яка була в Покровську в момент заходу диверсійних груп і залишається там донині, є 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.

Дивіться також відеорепортаж "Української правди" з Покровська.

Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски – чекає звіту розвідки
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
відеоВикрили масштабну схему ухилення від мобілізації: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунами
WSJ: Близько 120 тисяч українців у США ризикують депортацією через завершення дії захисту
інфографікаСоціологи з'ясували рівень довіри до прем'єрки Свириденко
ССО уразили Сизранський НПЗ у РФ і пункт управління на тимчасово окупованій Донеччині
Усі новини...
Донецька область
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ: загинули 2 правоохоронців
Пережили понад 7 років полону: історії трьох лікарів з Донеччини, яких обміняли 14 серпня
За тиждень з Донеччини евакуювали майже 100 людей, серед них понад 20 дітей – ОВА
Останні новини
17:54
У Києві няня організувала пограбування квартири сім’ї, в якій працювала, і забезпечила собі алібі
17:53
У липні Україна збільшила експорт "молочки", але заробила меньше
17:53
Росіяни вдарили по центру Сум
17:51
біатлонВлучність – майже 100 відсотків: Меркушина-молодша розповіла про підготовку до олімпійського сезону
17:39
Покровськ зачистили від російських диверсантів – 7 корпус ДШВ
17:28
На Закарпатті зійшли з рейок вагони пасажирського потяга через аномальну спеку
17:23
У 2025 році в Україні з'явиться вакцина Pfizer для дітей віком від 6 місяців
17:20
Трамп поговорив із "дуже шанованим Лукашенком" про політв'язнів і Путіна
17:19
Україна вперше в історії здобула медаль Всесвітніх ігор у спортивній аеробіці
17:17
Катерина Рожкова припинила роботу у Нацбанку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: