СМИ опубликовали требования Путина о прекращении войны, которые он высказал Трампу

Агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны, которые глава Кремля Владимир Путин выдвинул на Аляске во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников агентства, Россия "откажется от небольших оккупированных территорий Украины", а Киев "отдаст часть своих восточных земель, которые Москва не смогла захватить", согласно "мирным предложениям", обсужденным Путиным и Трампом на саммите на Аляске.

Реклама:

Эта информация появилась на следующий день после встречи Трампа и Путина на авиабазе в Аляске.

Два собеседника, пожелавшие остаться анонимными, чтобы обсудить деликатные вопросы, заявили, что их информация о предложениях Путина основана преимущественно на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и отметили, что она не является полной.

По их словам, предложение Путина исключало прекращение огня до достижения "всеобъемлющего соглашения".

РЕКЛАМА:

По предлагаемому Россией соглашению, Киев должен "полностью вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей" в обмен на "обязательство" России "заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях".

Также, по словам собеседников, Россия "готова вернуть сравнительно небольшие участки украинской территории, которые она оккупировала в Сумской и Харьковской областях".

Собеседники утверждают, что по их информации, российский лидер также стремится, "как минимум, к официальному признанию суверенитета России над Крымом", который Москва оккупировала в 2014 году.

Неясно, означает ли это признание со стороны правительства США или, например, всех западных государств и Украины.

Также Путин ожидает отмены по крайней мере части санкций против России. Однако собеседники не смогли сказать, касается ли это санкций США, а также европейских санкций.

Украина также не сможет присоединиться к военному альянсу НАТО, хотя Путин, "кажется, готов предоставить Украине определенные гарантии безопасности", отметили собеседники. Они добавили, что пока непонятно, что это означает на практике.

Россия также будет требовать официального статуса русского языка в отдельных регионах Украины или на всей ее территории, а также права Русской православной церкви на свободную деятельность.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".