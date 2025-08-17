Все разделы
DeepState: За более чем тысячу дней россияне оккупировали менее 1% территории Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 августа 2025, 22:06
фрагмент карты DeepState

Аналитический проект DeepState сообщил, что за последние 1010 дней войны враг оккупировал менее 1 процента территории Украины.

Источник: DeepState

Дословно: "Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату – 108 651 кв. км) по сегодняшний день (114 493 кв. км) враг оккупировал 5842 кв. км украинской территории. Это составляет 0,96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах".

Детали: Аналитики объяснили, что россияне имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть.

"После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп перепостил сообщение о том, что Украина должна быть готова отдать России часть территории, иначе впоследствии ей придется потерять еще больше.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что переговоры с РФ о завершении войны должны проходить в соответствии с нынешней линией соприкосновения и готов обсуждать территориальные вопросы только с правителем РФ Владимиром Путиным во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

Предыстория:

  • Дональд Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
  • По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Зеленский отверг эти требования.
  • В воскресенье агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны, которые Путин выдвинул на Аляске во время встречи с Трампом.
  • 18 августа в Белом доме пройдет встреча с участием президента Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.

