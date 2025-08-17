DeepState: За более чем тысячу дней россияне оккупировали менее 1% территории Украины

Аналитический проект DeepState сообщил, что за последние 1010 дней войны враг оккупировал менее 1 процента территории Украины.

Источник: DeepState

Дословно: "Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату – 108 651 кв. км) по сегодняшний день (114 493 кв. км) враг оккупировал 5842 кв. км украинской территории. Это составляет 0,96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах".

Детали: Аналитики объяснили, что россияне имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть.

"После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп перепостил сообщение о том, что Украина должна быть готова отдать России часть территории, иначе впоследствии ей придется потерять еще больше.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что переговоры с РФ о завершении войны должны проходить в соответствии с нынешней линией соприкосновения и готов обсуждать территориальные вопросы только с правителем РФ Владимиром Путиным во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

Предыстория: