DeepState: За понад тисячу днів росіяни окупували менше 1% території України
Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що за останні 1010 днів війни ворог окупував менше 1 відсотка території України.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Починаючи з 12 листопада 2022 року (окуповано на дату – 108 651 кв км) по сьогодні (114 493 кв км) ворог окупував 5842 кв км української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах".
Деталі: Аналітики пояснили, що росіяни мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину.
"Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі", – йдеться у дописі.
Що передувало: Президент США Дональд Трамп перепостив допис про те, що Україна має бути готова віддати Росії частину території, інакше згодом муситиме втратити ще більше.
Президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.
Передісторія:
- Дональд Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
- За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Зеленський відхилив цю вимогу.
- Агентство Reuters у неділю опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці під час зустрічі із Трампом.
- 18 серпня у Білому домі пройде зустріч за участю президента Трампа, президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів.