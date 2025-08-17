Усі розділи
DeepState: За понад тисячу днів росіяни окупували менше 1% території України

Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 22:06
фрагмент карти DeepState

Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що за останні 1010 днів війни ворог окупував менше 1 відсотка території України.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Починаючи з 12 листопада 2022 року (окуповано на дату – 108 651 кв км) по сьогодні (114 493 кв км) ворог окупував 5842 кв км української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах".

Деталі: Аналітики пояснили, що росіяни мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину.

"Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі", – йдеться у дописі.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп перепостив допис про те, що Україна має бути готова віддати Росії частину території, інакше згодом муситиме втратити ще більше.

Президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

Передісторія:

  • Дональд Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
  • За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Зеленський відхилив цю вимогу.
  • Агентство Reuters у неділю опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці під час зустрічі із Трампом.
  • 18 серпня у Білому домі пройде зустріч за участю президента Трампа, президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів.

