DeepState: За понад тисячу днів росіяни окупували менше 1% території України

Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що за останні 1010 днів війни ворог окупував менше 1 відсотка території України.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Починаючи з 12 листопада 2022 року (окуповано на дату – 108 651 кв км) по сьогодні (114 493 кв км) ворог окупував 5842 кв км української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах".

Реклама:

Деталі: Аналітики пояснили, що росіяни мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину.

"Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі", – йдеться у дописі.

Що передувало: Президент США Дональд Трамп перепостив допис про те, що Україна має бути готова віддати Росії частину території, інакше згодом муситиме втратити ще більше.

РЕКЛАМА:

Президент Володимир Зеленський у неділю заявив, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення й готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія.

Передісторія: