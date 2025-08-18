Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сумах прогремели взрывы — СМИ

Ольга КацимонПонедельник, 18 августа 2025, 03:32
В Сумах прогремели взрывы — СМИ
взрыв, иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 18 августа на фоне объявленной воздушной тревоги в Сумах прогремел взрыв.

Источник: общественный вещатель "Суспільне. Суми"

Дословно: "В Сумах был слышен звук взрыва".

Реклама:

Детали: В Сумской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА.

В 3:20 и 3:23 "Суспільне. Суми" вновь сообщило о взрывах в городе.

Обновлено 04:43: По предварительным данным, враг применил не менее четырёх ударных БпЛА, которые прицельно поразили объекты гражданской инфраструктуры.

РЕКЛАМА:

В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание.

Предварительно жертв нет, однако уточняется информация о пострадавших и масштабах разрушений.

Сумывзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссияне нанесли баллистический удар по Харькову, среди пострадавших – ребенок
Матернова: Европа не будет терпеть мир, который является другим словом для капитуляции
Макрон заявил, что Россия предлагает Украине капитуляцию
Виткофф: Путин согласился на надежные гарантии безопасности Украины со стороны США и Европы
Зеленский встретился с фон дер Ляйен в Брюсселе
Зеленский наградил Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени
Все новости...
Сумы
Россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Сум
Россияне нанесли удар по центру Сум
В Сумах российский дрон ударил по зданию областной администрации
Последние новости
05:15
04:53
В Харькове прогремели взрывы – СМИ
03:32
ОбновленоВ Сумах прогремели взрывы — СМИ
03:08
NYT: европейские союзники в панике перед переговорами Трампа и Зеленского
02:08
В Сумской области дрон РФ атаковал гражданский автомобиль: пострадал мужчина
01:54
Посол предложил провести Супербоул впервые в истории за пределами США
01:31
WP: Белый дом не ожидает трёхстороннего саммита после встречи Трампа и Зеленского
00:22
Россияне ударили авиабомбой по Сумщине: пострадала женщина
23:59
Почему летом возникает головная боль и как от нее избавиться? Объясняют специалисты
23:58
футболОдин из лучших: Забарный получил добротную оценку за свой дебютный матч в составе ПСЖ
Все новости...
Реклама:
Реклама: