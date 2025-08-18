В Сумах прогремели взрывы — СМИ

В ночь на 18 августа на фоне объявленной воздушной тревоги в Сумах прогремел взрыв.

Источник: общественный вещатель "Суспільне. Суми"

Дословно: "В Сумах был слышен звук взрыва".

Детали: В Сумской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА.

В 3:20 и 3:23 "Суспільне. Суми" вновь сообщило о взрывах в городе.

Обновлено 04:43: По предварительным данным, враг применил не менее четырёх ударных БпЛА, которые прицельно поразили объекты гражданской инфраструктуры.

В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание.

Предварительно жертв нет, однако уточняется информация о пострадавших и масштабах разрушений.