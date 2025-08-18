В Сумах прогремели взрывы — СМИ
Понедельник, 18 августа 2025, 03:32
В ночь на 18 августа на фоне объявленной воздушной тревоги в Сумах прогремел взрыв.
Источник: общественный вещатель "Суспільне. Суми"
Дословно: "В Сумах был слышен звук взрыва".
Реклама:
Детали: В Сумской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА.
В 3:20 и 3:23 "Суспільне. Суми" вновь сообщило о взрывах в городе.
Обновлено 04:43: По предварительным данным, враг применил не менее четырёх ударных БпЛА, которые прицельно поразили объекты гражданской инфраструктуры.
РЕКЛАМА:
В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание.
Предварительно жертв нет, однако уточняется информация о пострадавших и масштабах разрушений.