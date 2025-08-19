Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света

Ирина БалачукВторник, 19 августа 2025, 07:12
Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские войска нанесли массированный удар по Полтавской области ночью 19 августа – есть попадания и падение обломков в 2 районах, более 1,5 тысячи абонентов остались без света.

Источник: глава ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь главы области: "Сегодня ночью враг массированно атаковал Полтавскую область. Зафиксированы попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора".

Реклама:

Детали: По словам Когута, обошлось без пострадавших, в то же время в Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовой и 119 юридических абонентов.

"Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки", – подытожил глава ОВА.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Полтавская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
Трамп рассказал о потенциальном обмене пленными и "значительном шаге", который сделал Путин
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
Все новости...
Полтавская область
В этом сезоне больше всего арбузов выращивают на Полтавщине
ТЦК Полтавщины заявил о "нездоровой части общества", которая помогла сбежать мобилизованным
Россияне атаковали Полтавскую область: пострадал человек, повреждены дома
Последние новости
08:53
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи
08:33
текстПартия первого рейса в никуда. Врач Андрей Волна о "войне Путина" и "хороших русских"
08:28
фото Оккупанты попали в частный дом в Харьковской области: среди пострадавших есть дети
08:19
На фронте 186 боевых столкновений с врагом, из них 63 на Покровском направлении – Генштаб
07:57
Президент Финляндии раскрыл главные результаты встречи в Белом доме
07:40
фото В Днепропетровской области россияне повредили дома и учебное заведение, пострадал мужчина
07:12
Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
06:56
В войне против Украины Россия потеряла еще 890 военных
06:40
Принимать решения о будущем Украины могут только украинцы – МИД Канады
05:50
Зеленский: Трамп пообещал помогать в возвращении детей и обмене пленными всех на всех
Все новости...
Реклама:
Реклама: