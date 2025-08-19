Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
Российские войска нанесли массированный удар по Полтавской области ночью 19 августа – есть попадания и падение обломков в 2 районах, более 1,5 тысячи абонентов остались без света.
Источник: глава ОВА Владимир Когут в Telegram
Прямая речь главы области: "Сегодня ночью враг массированно атаковал Полтавскую область. Зафиксированы попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора".
Детали: По словам Когута, обошлось без пострадавших, в то же время в Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовой и 119 юридических абонентов.
"Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки", – подытожил глава ОВА.
Предыстория:
- Ночью 19 августа Воздушные силы сообщили о взлете 2-х бортов российских Ту-95МС и вероятных пусках крылатых ракет.
- Позже ВС сообщили, что "крылатые ракеты держат курс на Кременчуг", что в Полтавской области.