Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света

Российские войска нанесли массированный удар по Полтавской области ночью 19 августа – есть попадания и падение обломков в 2 районах, более 1,5 тысячи абонентов остались без света.

Источник: глава ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь главы области: "Сегодня ночью враг массированно атаковал Полтавскую область. Зафиксированы попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора".

Детали: По словам Когута, обошлось без пострадавших, в то же время в Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовой и 119 юридических абонентов.

"Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки", – подытожил глава ОВА.

