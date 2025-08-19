Усі розділи
Росіяни масовано атакували Полтавщину – є влучання, люди без світла

Ірина БалачукВівторок, 19 серпня 2025, 07:12
Росіяни масовано атакували Полтавщину – є влучання, люди без світла
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські війська завдали масованого удару по Полтавській області вночі 19 серпня – є влучання і падання уламків у 2 районах, понад 1,5 тисячі абонентів лишились без світла.

Джерело: голова ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова очільника області: "Сьогодні вночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору".

Деталі: За словами Когута, минулося без постраждалих, водночас у Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

"Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки", – підсумував голова ОВА.

Передісторія:

Полтавська областьвійна
