Росіяни масовано атакували Полтавщину – є влучання, люди без світла

Російські війська завдали масованого удару по Полтавській області вночі 19 серпня – є влучання і падання уламків у 2 районах, понад 1,5 тисячі абонентів лишились без світла.

Джерело: голова ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова очільника області: "Сьогодні вночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору".

Деталі: За словами Когута, минулося без постраждалих, водночас у Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

"Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки", – підсумував голова ОВА.

