На фронте 186 боевых столкновений с врагом, из них 63 на Покровском направлении – Генштаб

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

Реклама:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, осуществил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка, Амбарное.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загризового.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Диброва, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Степовое, Чернещина, Дробышево, Ямполь.

На Северском направлении, в районах Григоровки, Серебрянки и Выемки, противник четыре раза атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 67 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Проминь, Покровск, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Чунишино, Владимировка, Дачное, Лисовка и в сторону населенного пункта Балаган.

На Новопавловском направлении враг 29 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Зирка, Вольное Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодаровка, Ольговское, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Комышувахи.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две вражеские атаки вблизи Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло семь боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.