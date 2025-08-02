Бывший президент Колумбии приговорен к 12 годам домашнего ареста

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе стал первым главой государства, осужденным за уголовное преступление. Суд признал его виновным в подкупе и давлении на свидетелей, а также оштрафовал на более чем 770 тысяч долларов.

Источник: Associated Press, NBC News

Детали: Суд в Колумбии приговорил Урибе к 12 годам домашнего ареста, а также присудил штраф в размере 776 тысяч долларов США и запретил занимать государственные должности в течение восьми лет.

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В пятницу днем судья Сандра Лилиана Эредиа зачитала приговор во время судебного заседания, в котором Урибе и его адвокаты участвовали дистанционно. Его адвокаты уже заявили, что будут обжаловать приговор.

Судья отклонила просьбу адвоката оставить Урибе на свободе на время апелляционного рассмотрения, объяснив, что он "может легко покинуть страну, чтобы избежать наказания". Урибе предписано явиться в полицию в городе Рионегро, недалеко от Медельина, где он проживает, и "немедленно вернуться в свое жилище" для отбывания домашнего ареста.

По данным следствия, Урибе сговорился со своим адвокатом, чтобы склонить трех бывших членов праворадикальных парамилитарных группировок, находившихся в тюрьме, изменить свои показания, которые они дали сенатору Ивану Сепеде, начавшему расследование возможных связей Урибе с вооруженными группировками.

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В 2012 году Урибе подал иск против Сепеды в Верховный суд, обвинив его в клевете. Однако суд отклонил жалобу и в 2018 году открыл уголовное производство уже против самого Урибе.

Урибе занимал пост президента в 2002–2010 годах и получил широкую поддержку общества благодаря жесткой антиповстанческой политике и привлечению иностранных инвестиций. Его сторонники считают его национальным героем, тогда как критики обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека и потакании влиянию парамилитарных структур.

США, которые активно поддерживали антиповстанческие кампании Урибе, встали на защиту Урибе. Государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал решение суда как "политизированное использование судебной системы Колумбии радикальными судьями".