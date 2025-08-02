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Винницкий ТЦК отреагировал на протест возле стадиона и призывает к взаимоуважению

Роман ПетренкоСуббота, 2 августа 2025, 10:38
Винницкий ТЦК отреагировал на протест возле стадиона и призывает к взаимоуважению
фото: суспильне

Винницкий областной ТЦК и СП заявил, что вечером 1 августа во время протестов возле стадиона "Локомотив" было повреждено имущество временного пункта сбора мобилизованных.

Источник: Винницкий ТЦК и СП

Детали: В ТЦК заявили, что 1 августа на территорию временного пункта сбора военнообязанных в Виннице доставили группу военнообязанных.

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Вечером там собралась "группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно".

Дословно: "Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение общественного порядка.

На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок".

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Детали: Больше никаких подробностей ТЦК не сообщил, но призвал к "взаимоуважению и соблюдению правовых норм".

Предыстория:

  • Вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались сотни людей, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных сотрудниками ТЦК и СП. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания.
  • На утро Национальная полиция начала расследование обстоятельств "инцидента" возле стадиона в Виннице между гражданами и ТЦК.

ВинницаТЦК
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