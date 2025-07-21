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СБУ и ОГП задержали одного из руководителей детективов НАБУ: подозревают в продаже техконопли в РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 июля 2025, 09:55
СБУ и ОГП задержали одного из руководителей детективов НАБУ: подозревают в продаже техконопли в РФ
фото ОГП

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора задержали одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Источник: СБУ, ОГП

Детали: По материалам дела, этот чиновник с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепровская и Запорожская), при этом правоохранители заявляют, что он поддерживает контакты со страной-агрессором и договаривался с представителями сектора экономики РФ о продаже технической конопли.

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В частности, Руслан Магамедрасулов выступал в роли посредника продажи в республику Дагестан (РФ) партий технической конопли, незаконное выращивание которой организовал его отец-предприниматель - Сентябр Магамедрасулов. Таким образом он помогает своему отцу вести незаконную торговлю с РФ и наносить ущерб Украине, считает следствие.

Также указано: в ходе расследования установлено, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который бежал из страны и сотрудничает с российскими спецслужбами и влияет на деятельность НАБУ.

В спецслужбе заявили, что в ходе досудебного расследования также установлено, что отец Руслана Магамедрасулова - Сентябр - имеет гражданство РФ, однако чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

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Что касается матери подозреваемого - Ирины Магамедрасуловой, то она проживает в Киеве, но получает пенсию в т. н. "ДНР" и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности в группах с Z-символикой. В СБУ говорят, что имеют доказательства, что в разговорах она активно поддерживает войну Путина против Украины и оправдывает военные преступления россиян.

Сейчас проверяется информация о контактах Руслана Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им секретной информации, в том числе по расследованию дел.

Дословно ОГП: "Во время документирования противоправной деятельности чиновника НАБУ, выяснено, что Руслан Магамедрасулов должен был быть дислоцирован в г. Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах. Вместо этого почти все время находился в Киеве и недавно несколько недель отдыхал на Канарских островах (острове Тенерифе)".

Что предшествовало: 21 июля стало известно, что в разных областях Украины проходят около 80 обысков, поскольку Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по "нейтрализации российского влияния на НАБУ".

В НАБУ отметили, что следственные действия происходят без постановлений суда.

НАБУСБУОфис генпрокурора
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