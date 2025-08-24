Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Норвегия выделяет до $700 млн на ПВО Украины

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 10:03
Норвегия выделяет до $700 млн на ПВО Украины
фото: Getty Images

Норвегия выделяет около семи млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.

Источникзаявление правительства, "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, системы противовоздушной обороны будут поставлены из Германии в Украину.

Реклама:

"Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем, чтобы Украина получила мощные системы противовоздушной обороны. Германия и Норвегия очень тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за защиту страны и гражданского населения от российских воздушных атак", – заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

Норвегия и Германия финансируют две системы Patriot, включая ракеты для них. Кроме того, как отмечается, Норвегия участвует в закупке радиолокационных станций противовоздушной обороны немецкого производителя Hensoldt и систем противовоздушной обороны от Kongsberg.

"Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты воинских подразделений и инфраструктуры. Сейчас, вместе с Германией, мы еще больше усиливаем наши усилия", – заявил министр обороны Торе О. Сандвик.

РЕКЛАМА:

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли компоненты и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около $500 млн.

Латвия объявила, что присоединится на сумму , но окончательная цифра еще согласовывается.

помощь УкраинеПВОНорвегия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 млн
Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба и другим должностным лицам
Украинка Лузан получила четвертую золотую медаль на чемпионате мира по гребле
фотоВ Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
видео"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам
Пентагон месяцами блокирует дальнобойные удары Украины по территории России – WSJ
Все новости...
помощь Украине
США одобрили продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM – СМИ
Еврокомиссар ожидает, что государства ЕС инвестируют кредиты SAFE в украинскую оборонку
ЕС выделил Украине €4 млрд ко Дню независимости
Последние новости
16:31
Премьер Канады допустил отправку военных в Украину
16:19
ВидеоВСУ нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ
16:09
Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона
15:57
Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ
15:53
В США стартует престижный теннисный турнир US Open: какие шансы украинок
15:49
Зеленский заявил о "очень позитивных результатах на Донбассе" и пообещал подробности позже
15:37
Почти 5,5 тысяч украинцев незаконно пересекли границу с Румынией в 2025 году
15:37
Для восстановления подвижности: ученые создали робот-жилет для людей после инсульта
15:20
SpaceX Маска готовится к десятому испытанию своей многоразовой ракеты
15:07
В Крыму звучала воздушная тревога, соцсети сообщали о ракетах в небе
Все новости...
Реклама:
Реклама: