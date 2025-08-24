Норвегия выделяет до $700 млн на ПВО Украины

Норвегия выделяет около семи млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.

Источник: заявление правительства, "Европейская правда"

Детали: Как отмечается, системы противовоздушной обороны будут поставлены из Германии в Украину.

Реклама:

"Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем, чтобы Украина получила мощные системы противовоздушной обороны. Германия и Норвегия очень тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за защиту страны и гражданского населения от российских воздушных атак", – заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

Норвегия и Германия финансируют две системы Patriot, включая ракеты для них. Кроме того, как отмечается, Норвегия участвует в закупке радиолокационных станций противовоздушной обороны немецкого производителя Hensoldt и систем противовоздушной обороны от Kongsberg.

"Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты воинских подразделений и инфраструктуры. Сейчас, вместе с Германией, мы еще больше усиливаем наши усилия", – заявил министр обороны Торе О. Сандвик.

РЕКЛАМА:

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли компоненты и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около $500 млн.

Латвия объявила, что присоединится на сумму , но окончательная цифра еще согласовывается.