Лавров заявил, что Зеленский нелегитимен, чтобы подписывать документы с РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 18:22
Лавров заявил, что Зеленский нелегитимен, чтобы подписывать документы с РФ
Сергей Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не обладает легитимностью, необходимой для подписания юридических документов со страной-агрессором.

Источник: Лавров в интервью телеканалу NBC, видео которого публикуют росСМИ

Прямая речь: "Мы признаем его (Зеленского – ред.) в качестве де-факто главы режима. И в этом качестве мы готовы с ним встретиться.

Но что касается подписания юридических документов… Когда мы дойдем до момента, когда будем подписывать документы, необходимо крайне четкое понимание со стороны всех, что человек, который будет подписывать эти документы, будет иметь легитимность. В соответствии с украинской Конституцией, господин Зеленский на данный момент ею не обладает".

Детали: При этом Лавров снова заявил, что встреча правителя РФ Владимира Путина и Зеленского пока не запланирована, однако хозяин Кремля готов встретиться с Зеленским, когда для этого будет подготовлена "повестка дня", которая "вовсе не готова".

"Мы не можем провести встречу только для того, чтобы у Зеленского была красивая картинка и он сказал: "Вот, я легитимен". Легитимность – это еще один вопрос. Поскольку в независимости от того, когда может пройти такая встреча, и она должна быть очень хорошо подготовлена, вопрос того, кто будет подписывать сделку со стороны Украины – это очень серьезный вопрос", – заявил министр.

Что предшествовало: 20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предоставлять Украине гарантии безопасности должны не только США, Великобритания, Франция и Китай, но и Россия.

В ответ Зеленский заявил: "Гарантии безопасности Украине нужны для того, чтобы четко мы с вами, наши дети, внуки знали, что Россия на нас не нападет. Это гарантии безопасности против агрессора... Потому что агрессор – Россия".

