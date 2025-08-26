Все разделы
Россияне атаковали Покровский и еще два направления фронта 90 раз – Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 26 августа 2025, 08:16
Россияне атаковали Покровский и еще два направления фронта 90 раз – Генштаб
Фото: Сухопутные войска, 28 омбр им. рыцарей зимнего похода

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения, в общей сложности 90 раз российские захватчики атаковали Покровское, Лиманское и Новопавловское направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили пять атак оккупантов. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросив при этом 11 КАБ, осуществил 179 обстрелов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, а также в сторону Кутьковки и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загризового.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах Федоровки, Григоровки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Дилеевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономичное, Родинское, Гродовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Гореховое и Дачное.

На Новопавловском направлении противник вчера осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Комышуваха.

На Гуляйпольском направлении имела место атака россиян в районе Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
Вооруженные силы
"Я буду бежать. Ты со мной?". Плен, ожидание казни и побег – 48 часов из жизни главного сержанта ВСУ
ГУР и Третья штурмовая освободили Новомихайловку в Донецкой области
DeepState: Силы Обороны отбросили врага возле Андреевки Сумской области
