Генштаб подтвердил бои в двух селах Днепропетровской области, но отрицает оккупацию

Генеральный штаб подтверждает, что украинские военные ведут бои в районе сел Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области, но уверяет, что эти населенные пункты еще не оккупированы.

Источник: Генштаб ВСУ, Deep State

Дословно: "Об оперативной ситуации на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт.

Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками.

Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности".

Детали: В свою очередь аналитики Deep State отмечают, что враг уже определенное время ведет боевые действия как вдоль Днепропетровской области, так и уже на ее территории. В частности, уже не первую неделю ведутся активные боевые действия в районе Малиевки, где противник проникает вглубь территории, пытаясь закрепиться уже в Вороном, и где бойцы 225 ОШП проводили зачистку.

Теперь к этим событиям добавились еще два населенных пункта, куда зашел враг, сейчас закрепляется, накапливает пехоту для дальнейшего продвижения.

На Запорожское и Новогеоргиевку противник оказывает давление со стороны Зеленого Поля и села Темировка.

Отмечается, что Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать врага, стабилизировать ситуацию и не дать противнику зайти дальше вглубь. К сожалению, пока враг чувствует потенциал успеха и посылает "бесконечную" пехоту в штурмы, добавили в Deep State.

Что предшествовало: 26 августа аналитический проект DeepState заявил об оккупации российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.