DeepState: Россияне впервые оккупировали два села в Днепропетровской области
Вторник, 26 августа 2025, 13:43
26 августа аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Это первые оккупированные населенные пункты в регионе.
Источник: DeepState
Детали: По данным аналитиков, российские войска установили контроль над селами Запорожское и Новогеоргиевка, а также противник продвинулся вблизи Шевченко, Белой Горы и в Александро-Шультино.
Справочно: Запорожское и Новогеоргиевка лежат на стыке границ Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Они стали первыми селами Днепропетровщины, оказавшимися под контролем армии РФ.
Напомним:
- Разведывательные данные стран-членов Североатлантического альянса позволяют считать, что Россия не планирует значительного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области Украины.
- В то же время россияне неоднократно заявляли, что вторглись в Днепропетровскую область. Однако украинский Генштаб это опровергал.
- Также руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заверил, что для города Днепр существует только угроза российских ракетно-дроновых атак, а боевые действия происходят только по контурам Днепропетровской области.
- 2 июля в Генеральном штабе заявили, что населенный пункт Дачное на Днепропетровщине не был захвачен россиянами, как утверждали пропагандисты РФ, и остается под контролем Вооруженных сил.
- 5 июля Deepstate сообщил, что противник занял населённые пункты Зелёный Кут и Новоукраинка у админграницы Днепропетровщины и Донетчины и пытается продвигаться дальше, сообщили аналитики.
- 11 августа аналитический центр DeepState сообщает, что российские войска в последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполье, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. В ОСУВ "Днепр" добавили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций.
