DeepState: Россияне впервые оккупировали два села в Днепропетровской области

26 августа аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Это первые оккупированные населенные пункты в регионе.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, российские войска установили контроль над селами Запорожское и Новогеоргиевка, а также противник продвинулся вблизи Шевченко, Белой Горы и в Александро-Шультино.

карта: DeepState

Справочно: Запорожское и Новогеоргиевка лежат на стыке границ Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Они стали первыми селами Днепропетровщины, оказавшимися под контролем армии РФ.

Напомним:

Разведывательные данные стран-членов Североатлантического альянса позволяют считать, что Россия не планирует значительного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области Украины.

В то же время россияне неоднократно заявляли, что вторглись в Днепропетровскую область. Однако украинский Генштаб это опровергал.

Также руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заверил, что для города Днепр существует только угроза российских ракетно-дроновых атак, а боевые действия происходят только по контурам Днепропетровской области.

2 июля в Генеральном штабе заявили, что населенный пункт Дачное на Днепропетровщине не был захвачен россиянами, как утверждали пропагандисты РФ, и остается под контролем Вооруженных сил.

5 июля Deepstate сообщил, что противник занял населённые пункты Зелёный Кут и Новоукраинка у админграницы Днепропетровщины и Донетчины и пытается продвигаться дальше, сообщили аналитики.

11 августа аналитический центр DeepState сообщает, что российские войска в последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполье, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. В ОСУВ "Днепр" добавили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций.

