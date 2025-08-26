Нардеп Гончаренко зарегистрировал законопроект, который снимает все ограничения на выезд за границу

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает отмену всех ограничений на пересечение границы для военнообязанных.

Источник: сообщение Гончаренко

Прямая речь: "Все ограничения на выезд за границу должны быть сняты — подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. Пересечение границы превратилось в сплошную коррупционную схему...

Ограничения для мужчин в возрасте 18-60 лет должны быть сняты".

Детали: По словам нардепа, сейчас "выехать могут все, кто хочет и имеет деньги", а все ограничения введены с "нарушениями Конституции Украины".

Текст законопроекта пока нет на сайте Рады. Его автором указан только Гончаренко.

Предыстория: