Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нардеп Гончаренко зарегистрировал законопроект, который снимает все ограничения на выезд за границу

Александр ШумилинВторник, 26 августа 2025, 18:50
Нардеп Гончаренко зарегистрировал законопроект, который снимает все ограничения на выезд за границу
Фото Европейской солидарности

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает отмену всех ограничений на пересечение границы для военнообязанных.

Источник: сообщение Гончаренко

Прямая речь: "Все ограничения на выезд за границу должны быть сняты — подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. Пересечение границы превратилось в сплошную коррупционную схему...

Реклама:

Ограничения для мужчин в возрасте 18-60 лет должны быть сняты".

Детали: По словам нардепа, сейчас "выехать могут все, кто хочет и имеет деньги", а все ограничения введены с "нарушениями Конституции Украины".

Текст законопроекта пока нет на сайте Рады. Его автором указан только Гончаренко.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Во вторник президент Владимир Зеленский после доклада премьер-министра Юлии Свириденко сообщил, что 26 августа Кабинет министров обновит правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
  • 12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству "проработать возможность" упрощения пересечения границы для украинцев от 18 до 22 лет.
  • 18 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин работает над постановлением, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Его планировали принять до конца недели. Свириденко отметила, что это решение "не требует законодательных изменений".
  • 22 августа в Верховную Раду внесли законопроект, который содержит положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу.

Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Правительство запускает продажу Одесского припортового завода
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
В США погибла 23-летняя украинская беженка: на нее с ножом напал бездомный мужчина
СМИ: Келлога в Киеве сопровождала дополнительная охрана из-за "толпы поклонников"
Генштаб подтвердил бои в двух селах Днепропетровской области, но отрицает оккупацию
В сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей: кого коснется
Все новости...
Верховная Рада
В ВР внесли законопроект, который может разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу
Семья нардепа Кузнецова обустроила дом в Киеве за минимум $400 тыс. – СМИ
Парламент не поддержал отстранение Безуглой от заседаний Рады
Последние новости
20:13
Правительство запускает продажу Одесского припортового завода
20:08
В Эстонии осудили 63-летнюю женщину за шпионаж в пользу ФСБ
19:57
Удары дронов по НПЗ заставили РФ продавать больше нефти
19:57
футбол18-летнего украинца признали лучшим игроком тура итальянской Серии В
19:54
FT: США заявили Европе, что готовы предоставить "стратегические средства" миротворцам в Украине
19:51
"Война – это имена": ко Дню памяти защитников в Украине проведут национальную акцию
19:45
Зеленский анонсировал контакты со странами, которые могут стать площадками для переговоров с РФ
19:44
В Украину ежегодно ввозят три тысячи тонн нелегального кофе - Гетманцев
19:39
Экстремальная жара влияет на тело так же, как курение или употребление алкоголя – исследование
19:27
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 27 августа
Все новости...
Реклама:
Реклама: