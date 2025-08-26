Нардеп Гончаренко зарегистрировал законопроект, который снимает все ограничения на выезд за границу
Вторник, 26 августа 2025, 18:50
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает отмену всех ограничений на пересечение границы для военнообязанных.
Источник: сообщение Гончаренко
Прямая речь: "Все ограничения на выезд за границу должны быть сняты — подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. Пересечение границы превратилось в сплошную коррупционную схему...
Реклама:
Ограничения для мужчин в возрасте 18-60 лет должны быть сняты".
Детали: По словам нардепа, сейчас "выехать могут все, кто хочет и имеет деньги", а все ограничения введены с "нарушениями Конституции Украины".
Текст законопроекта пока нет на сайте Рады. Его автором указан только Гончаренко.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- Во вторник президент Владимир Зеленский после доклада премьер-министра Юлии Свириденко сообщил, что 26 августа Кабинет министров обновит правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
- 12 августа президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству "проработать возможность" упрощения пересечения границы для украинцев от 18 до 22 лет.
- 18 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин работает над постановлением, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Его планировали принять до конца недели. Свириденко отметила, что это решение "не требует законодательных изменений".
- 22 августа в Верховную Раду внесли законопроект, который содержит положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу.