Нардеп Гончаренко зареєстрував законопроєкт, який знімає всі обмеження на виїзд за кордон

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає скасування всіх обмежень щодо перетину кордону для військовозобов’язаних.

Джерело: повідомлення Гончаренка

Пряма мова: "Всі обмеження на виїзд за кордон мають бути зняті — подав відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Перетин кордону перетворився в суцільну корупційну схему…

Обмеження з чоловіків віком 18-60 років повинні бути зняті".

Деталі: За словами нардепа зараз "виїхати можуть всі хто хоче і має гроші", а усі обмеження запроваджені з "порушеннями Конституції України".

Тексту законопроєкту поки немає на сайті Ради. Його автором вказаний лише Гончаренко.

Передісторія: