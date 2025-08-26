Нардеп Гончаренко зареєстрував законопроєкт, який знімає всі обмеження на виїзд за кордон
Вівторок, 26 серпня 2025, 18:50
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає скасування всіх обмежень щодо перетину кордону для військовозобов’язаних.
Джерело: повідомлення Гончаренка
Пряма мова: "Всі обмеження на виїзд за кордон мають бути зняті — подав відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Перетин кордону перетворився в суцільну корупційну схему…
Реклама:
Обмеження з чоловіків віком 18-60 років повинні бути зняті".
Деталі: За словами нардепа зараз "виїхати можуть всі хто хоче і має гроші", а усі обмеження запроваджені з "порушеннями Конституції України".
Тексту законопроєкту поки немає на сайті Ради. Його автором вказаний лише Гончаренко.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- У вівторок президент Володимир Зеленський після доповіді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко повідомив, що 26 серпня Кабінет міністрів оновить правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років.
- 12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що доручивуряду "опрацювати можливість" щодо спрощення перетину кордону для українців від 18 до 22 років.
- 18 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін працює над постановою, яка уможливить виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років. Її планували ухвалити до кінця тижня. Свириденко зазначала, що це рішення "не потребує законодавчих змін".
- 22 серпня до Верховної Ради внесли законопроєкт, який має положення про дозвіл чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон.