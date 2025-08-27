Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне массированно атаковали Полтавщину: пострадало энергетическое предприятие

Ирина БалачукСреда, 27 августа 2025, 08:28
Россияне массированно атаковали Полтавщину: пострадало энергетическое предприятие
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Пожар вспыхнул на территории энергетического предприятия в Полтавской области в результате российского массированного удара ночью 27 августа, часть потребителей была без света.

Источник: глава ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь главы области: "Этой ночью враг массированно атаковал Полтавскую область. Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждены административное здание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары".

Реклама:

Детали: По словам Когута, бытовые и юридические потребители были без электроснабжения.

"На данный момент (8:15 утра – ред.) пожары локализованы, электроснабжение восстановлено. К счастью, обошлось без пострадавших", – подытожил глава ОВА.

Полтавская областьэнергетикаэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Росія завдала значних ушкоджень газотранспортній інфраструктурі на Полтавщині
Россияне вынесли мирное предложение по Донецкой области – Уиткофф
ГПСУ: Для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет потребуется военно-учетный документ
фото, обновлено Оккупанты атаковали Херсон – убили человека и ранили еще троих
Уиткофф заявил о встрече с представителями Украины на этой неделе
Трамп пообещал "экономическую войну" против России, если она будет избегать переговоров
Все новости...
Полтавская область
В Полтавской области восемь подростков избили 13-летнюю девочку: полиция расследует дело
Из-за непогоды жители Полтавщины остались без света
В Кременчуге находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет
Последние новости
12:22
ЕС попытается удовлетворить требования Трампа уже на этой неделе, чтобы отменить пошлины
12:20
Создатели фильма "Малевич" выступили с заявлением по поводу обвинений Темляка в домашнем насилии
12:19
США в шестой раз отложили санкции против сербского нефтяного монополиста, принадлежащего РФ
12:18
Россияне ударили "Шахедом" по Чернигову: бушует пожар, 2 пострадавших – ГВА
12:09
Армия РФ ударила по ферме на Херсонщине – погибли двое
11:58
"Пакет школьника": что делать, если у "Дии" нет данных о ребенке
11:54
На магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва" произошел мощный взрыв – источники
11:47
11:45
У берегов Чукотки взорвался российский танкер
11:41
Борьба за место в составе в ринге и вне его: Украина отправляется на чемпионат мира по боксу
Все новости...
Реклама:
Реклама: