Россияне массированно атаковали Полтавщину: пострадало энергетическое предприятие

Пожар вспыхнул на территории энергетического предприятия в Полтавской области в результате российского массированного удара ночью 27 августа, часть потребителей была без света.

Источник: глава ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь главы области: "Этой ночью враг массированно атаковал Полтавскую область. Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждены административное здание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары".

Реклама:

Детали: По словам Когута, бытовые и юридические потребители были без электроснабжения.

"На данный момент (8:15 утра – ред.) пожары локализованы, электроснабжение восстановлено. К счастью, обошлось без пострадавших", – подытожил глава ОВА.