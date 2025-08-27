В 2024 году Германия экспортировала рекордное количество вооружений, больше всего – Украине

Участники митинга в поддержку Украины в Берлине. Фото Getty Images

В 2024 году правительство Германии одобрило экспорт вооружений на сумму 12,83 миллиарда евро, что стало рекордным показателем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Таким образом, Германия экспортировала больше военной продукции, чем когда-либо ранее.

На первом месте среди стран-получателей находится Украина с суммой 8,15 миллиарда евро, как следует из отчета об экспорте вооружений.

Фактический объем экспорта оружия в прошлом году также достиг рекордного уровня. На Украину пришлось 64% всего разрешенного экспорта оружия.

В частности, Украине отправили 306 боевых бронированных машин, 316 ракет и ракетных систем, 78 боевых танков и 11 крупнокалиберных артиллерийских систем.

Другие крупные заказы поступили из Сингапура.

Предыстория: