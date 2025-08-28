МИД Венгрии запретил въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запрещает командующему украинской воинской части, которая совершила "последнее нападение" на нефтепровод "Дружба", въезд в страну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео Сийярто в Facebook

Детали: Сийярто заявил, что в последнее время Украина совершила несколько атак на нефтепровод "Дружба", который имеет "важное значение для безопасного энергоснабжения Венгрии".

"Без нефтепровода "Дружба" невозможно обеспечить Венгрию сырой нефтью. Украина хорошо это осознает. Украина осознает, что нефтепровод "Дружба" имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии", – заявил он.

Сийярто обвинил Украину в том, что эти атаки "в первую очередь вредят Венгрии и, конечно, Словакии, а не России".

"Последняя атака на нефтепровод "Дружба" была чрезвычайно серьезной. Она была настолько серьезной, что ремонтные работы продолжались так долго, что нам почти пришлось использовать наши стратегические, или аварийные, резервы", – сказал он.

Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт считает каждую атаку на энергетическую безопасность "атакой на суверенитет".

"И, конечно, ни одна атака на наш суверенитет не может остаться без последствий", – пригрозил он.

Поэтому Сийярто отметил, что его страна решила "запретить командиру воинской части, которая осуществила недавние чрезвычайно серьезные атаки на нефтепровод "Дружба", въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону".

"Этому украинскому гражданину не будет разрешено въезжать в Венгрию и Шенгенскую зону в течение ближайших лет", – заявил он.

Также венгерский глава МИД заверил, что в будущем его страна "продолжит защищать национальные интересы, будем защищать безопасность энергоснабжения, и будем защищать суверенитет".

"И каждый, кто атакует нашу энергетическую безопасность или наш суверенитет, должен ожидать последствий. Так же и в этом случае. Поэтому мы запрещаем командиру украинской воинской части, которая осуществила эту чрезвычайно серьезную атаку на нефтепровод "Дружба", въезд в Венгрию и Шенгенскую зону", – подытожил он.

Отметим, в ночь на 28 августа российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько регионов РФ, местные жители сообщали о пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах и железнодорожном узле.

Стоит заметить, что об этих ударах отчитался командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, который по национальности является этническим венгром.

Он дополнил свое сообщение лозунгом венгерского сопротивления 1958 года "Ruszkik haza, mofo!" (русские, домой, идиоты!).

Атаки на "Дружбу" ранее стали предметом заочной перепалки глав МИД Украины и Венгрии.

24 августа Владимир Зеленский подтвердил версию "Европейской правды" о связи между ударами по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающему поставки нефти в Венгрию, и украинско-венгерским диалогом, где главным вопросом является вето Орбана на решения в рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС.

