Освобожденный из плена бывший мэр Херсона рассказал, как россияне хотели сделать его "губернатором"
Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, которого освободили из трехлетнего плена россиян, рассказал, что те ставили главной целью склонить его к сотрудничеству и сделать "губернатором".
Источник: Николаенко в интервью изданию Мост
Прямая речь: "Главной задачей россиян было склонить меня к сотрудничеству. Еще Сальдо (Владимир – ред.) не был "губернатором" (которого назначили россияне – ред.), они говорили мне: "Можешь занять это место". И когда меня увозили в Севастополь, это было где-то в 4-5 утра, он (один из ФСБшников, – ред.) вышел и говорит: "Ну что, не передумал? Если не передумал, сейчас поедешь в Севастополь, одумаешься там за месяц-два, признаешь новую власть, будешь с нами сотрудничать. А мы за неделю-другую разгромим ваши Силы ССО".
А получилось, что не месяц-два, и не разгромили ССО".
"Когда они назначили его (Сальдо – ред.), то говорят, мол, есть "губернатор". Я спросил, кто. Они дали распечатку, а там написано "Сальдо". Я начал смеяться, а они спрашивают: "Почему смеетесь?". Я говорю: "Да знаю я его, предлагал меня научить плохому". А они говорят: "Да у нас не забалует". А я говорю: "Да он еще таких дурил".
Потом я увидел, что Стрємоусов появился у них. А потом появился Кобец. Они сказали: "Вот ты не согласился, мы нашли мэра. Что ты можешь нам сказать?". Я сказал, что впервые о нем слышу. Тогда я понял, что Колыхаева они либо убрали, либо он сам ушел. Это был конец апреля. Где-то уже перед отправкой в Севастополь".
Детали: Николаенко также рассказал, что его неоднократно избивали в плену и у него было несколько переломов ребер. Также однажды оккупанты выводили его на расстрел.
Прямая речь: "А потом поставили к стенке, сказали: "Сейчас будем тебя расстреливать". Я сказал: "Давайте" и встал к стене. Спросили, не страшно ли мне. Я сказал, что страшно, умирать не хочется, но я свой семейный долг выполнил – продолжение рода – у меня двое внуков. Пришло время – значит пришло время. Один начал стрелять в стенку, другие начали кричать "Завязывай!".
Предыстория:
- 24 августа 2025 года из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, которого похитили оккупанты в апреле 2022 года.
- Сальдо был мэром Херсона трижды. Его избирали в 2002, 2006 и 2010 годах.
- В 2015 году Сальдо возглавлял городскую организацию партии "Наш край". В том же году баллотировался в мэры Херсона, но не прошел, поэтому ограничился только мандатом депутата Херсонского горсовета.
- В апреле 2022 года после оккупации РФ в захваченном городском совете Херсона местные коллаборационисты вместе с россиянами провели совещание, на котором назначили Сальдо так называемым "главой" Херсонской ОГА.