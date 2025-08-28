Все разделы
Освобожденный из плена бывший мэр Херсона рассказал, как россияне хотели сделать его "губернатором"

Александр ШумилинЧетверг, 28 августа 2025, 18:53
Освобожденный из плена бывший мэр Херсона рассказал, как россияне хотели сделать его губернатором
Николаенко в день освобождения из российского плена

Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, которого освободили из трехлетнего плена россиян, рассказал, что те ставили главной целью склонить его к сотрудничеству и сделать "губернатором".

Источник: Николаенко в интервью изданию Мост

Прямая речь: "Главной задачей россиян было склонить меня к сотрудничеству. Еще Сальдо (Владимир – ред.) не был "губернатором" (которого назначили россияне – ред.), они говорили мне: "Можешь занять это место". И когда меня увозили в Севастополь, это было где-то в 4-5 утра, он (один из ФСБшников, – ред.) вышел и говорит: "Ну что, не передумал? Если не передумал, сейчас поедешь в Севастополь, одумаешься там за месяц-два, признаешь новую власть, будешь с нами сотрудничать. А мы за неделю-другую разгромим ваши Силы ССО".

А получилось, что не месяц-два, и не разгромили ССО".

"Когда они назначили его (Сальдо – ред.), то говорят, мол, есть "губернатор". Я спросил, кто. Они дали распечатку, а там написано "Сальдо". Я начал смеяться, а они спрашивают: "Почему смеетесь?". Я говорю: "Да знаю я его, предлагал меня научить плохому". А они говорят: "Да у нас не забалует". А я говорю: "Да он еще таких дурил".

Потом я увидел, что Стрємоусов появился у них. А потом появился Кобец. Они сказали: "Вот ты не согласился, мы нашли мэра. Что ты можешь нам сказать?". Я сказал, что впервые о нем слышу. Тогда я понял, что Колыхаева они либо убрали, либо он сам ушел. Это был конец апреля. Где-то уже перед отправкой в Севастополь".

Детали: Николаенко также рассказал, что его неоднократно избивали в плену и у него было несколько переломов ребер. Также однажды оккупанты выводили его на расстрел.

Прямая речь: "А потом поставили к стенке, сказали: "Сейчас будем тебя расстреливать". Я сказал: "Давайте" и встал к стене. Спросили, не страшно ли мне. Я сказал, что страшно, умирать не хочется, но я свой семейный долг выполнил – продолжение рода – у меня двое внуков. Пришло время – значит пришло время. Один начал стрелять в стенку, другие начали кричать "Завязывай!".

Предыстория:

  • 24 августа 2025 года из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, которого похитили оккупанты в апреле 2022 года.
  • Сальдо был мэром Херсона трижды. Его избирали в 2002, 2006 и 2010 годах.
  • В 2015 году Сальдо возглавлял городскую организацию партии "Наш край". В том же году баллотировался в мэры Херсона, но не прошел, поэтому ограничился только мандатом депутата Херсонского горсовета.
  • В апреле 2022 года после оккупации РФ в захваченном городском совете Херсона местные коллаборационисты вместе с россиянами провели совещание, на котором назначили Сальдо так называемым "главой" Херсонской ОГА.

