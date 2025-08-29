Европейские лидеры обсуждают создание 40 км буферной зоны на территории Украины – СМИ

Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках потенциального мирного соглашения.

Источник: Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов

Детали: По данным Politico, буферная зона является одним из нескольких предложений, которые обсуждают военные и гражданские чиновники для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Однако между странами нет единой позиции относительно глубины такой зоны, и неясно, согласится ли на нее Киев, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках. Соединенные Штаты, по сообщениям дипломатов, пока не участвуют в этих дискуссиях.

Но тот факт, что чиновники рассматривают возможность блокирования полосы украинской территории для обеспечения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО, отмечают в издании.

"Они хватаются за соломинку", – говорит бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

"Россияне не боятся европейцев. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей остановят их от вторжения в Украину, то они ошибаются", – добавляет он.

Дословно: "Разграничение имеет большое историческое значение. Европейские дипломаты не сравнивают его с тщательно охраняемой границей между Северной и Южной Кореей, которые технически все еще находятся в состоянии войны. Они больше сравнивают его с разделением Германии во время холодной войны".

Детали: Относительно количества военных для контроля буферной зоны, чиновники обсуждают цифры от 4 000 до 60 000 миротворцев. При этом ни одна страна не взяла на себя официальных обязательств. Президент США Дональд Трамп уже отверг возможность привлечения американских войск.

Дословно: "НАТО уже пытается подготовить силы реагирования в составе 300 000 военнослужащих для защиты восточного фланга альянса от будущей российской атаки. По словам двух дипломатов, любые миротворческие силы будут выполнять двойную роль: патрулировать вблизи демилитаризованной зоны и одновременно обучать украинские войска".

Детали: Сейчас дискуссии продолжаются и о правилах применения силы, возможных сценариях эскалации и роли третьих стран, если Кремль выступит против присутствия сил НАТО.

По словам двух европейских чиновников, французские и британские войска, вероятно, составят основу иностранного военного контингента, и эти страны убеждают других союзников оказать военную поддержку.

В то же время в Польше и Германии выступили против направления войск в Украину, опасаясь, что это сделает их уязвимыми к нападению России.

Европейские страны ведут переговоры с Вашингтоном о предоставлении спутниковой разведки и авиационной поддержки. США, которые имеют наибольшие технические возможности в этой сфере, могут играть ключевую роль в мониторинге соблюдения Россией договоренностей.

Высокопоставленные чиновники Пентагона уже сообщили своим европейским коллегам, что США будут играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины, сообщает Politico.

"Все ждут, пока руководители Министерства обороны США прояснят, насколько далеко они готовы зайти, и позволяют европейцам показать свои карты", – сказал один из европейских чиновников.