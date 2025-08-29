В России заявили, что увеличили набор в армию в 2025 году

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил в пятницу, что в 2025 году увеличен план набора на военную службу по контракту.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Белоусова на коллегии военного ведомства

Прямая речь: "Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа в этом направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту".

