В России заявили, что увеличили набор в армию в 2025 году
Пятница, 29 августа 2025, 18:14
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил в пятницу, что в 2025 году увеличен план набора на военную службу по контракту.
Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Белоусова на коллегии военного ведомства
Прямая речь: "Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа в этом направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту".
Предыстория:
- В июле 2025 года британская разведка сообщала, что за 2025 год Россия уже потеряла более 230 тысяч военных.
- Президент Владимир Зеленский в феврале 2025 года сообщал, что в 2025 году российские власти планируют увеличить свою армию на 12-15 дивизий, в численном эквиваленте это равно примерно 150 тысячам военных.