В России заявили, что увеличили набор в армию в 2025 году

Александр ШумилинПятница, 29 августа 2025, 18:14
В России заявили, что увеличили набор в армию в 2025 году
Фото: Getty Images

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил в пятницу, что в 2025 году увеличен план набора на военную службу по контракту.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит слова Белоусова на коллегии военного ведомства

Прямая речь: "Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа в этом направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту".

Предыстория:

  • В июле 2025 года британская разведка сообщала, что за 2025 год Россия уже потеряла более 230 тысяч военных.
  • Президент Владимир Зеленский в феврале 2025 года сообщал, что в 2025 году российские власти планируют увеличить свою армию на 12-15 дивизий, в численном эквиваленте это равно примерно 150 тысячам военных.

российско-украинская войнавойнаармия
