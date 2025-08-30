Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
Активы Центрального банка России, замороженные на территории Европейского Союза, после установления перемирия или подписания мирного соглашения, нельзя возвращать РФ до выплаты ею репараций Украине.
Источник: высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 30 августа, "Европейская правда"
Детали: Каллас убеждена, что замороженные активы нельзя возвращать России, пока она не выплатит компенсацию Украине за нанесенный войной ущерб.
"Мы видим, что Россия не стремится к миру, хотя прилагается много дипломатических усилий, чтобы посадить Зеленского и Россию за стол переговоров. В этом контексте, поскольку этот вопрос постоянно возникает, мы проведем детальное обсуждение вопроса замороженных активов", – анонсировала одну из тем сегодняшнего заседания Каллас.
Она добавила, что "существуют определенные чувствительные аспекты" в отношении замороженных активов РФ, но "нам действительно нужно провести аргументированную дискуссию об этом", чтобы иметь "стратегию выхода" из ситуации.
"Мы не можем даже представить, что в случае перемирия или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатила репараций", – подчеркнула высокий представитель ЕС.
Как сообщала "Европейская правда", ЕС может создать фонд, который упростит передачу почти 200 млрд евро активов РФ для восстановления Украины.