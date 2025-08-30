В Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили за границу часть мужчин 18–22 лет

Массового выезда мужчин в возрасте от 18 до 22 лет из Украины не зафиксировано. В то же время нескольким гражданам этой категории отказали в пересечении границы, поскольку они находятся на государственной службе или были в розыске.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона 30 августа.

Детали: По его словам, с 28 августа молодые мужчины присутствуют на границе, однако массового ажиотажа не наблюдается. Есть движение как на выезд из Украины, так и на въезд.

Прямая речь: "На пассажиропоток это существенно не повлияло. Фактически каким он был днями ранее, таким пассажиропоток и остаётся. В будние дни он продолжает колебаться сейчас от 125 до 135 тысяч граждан. Вчера границу пересекли 133 тысячи граждан, и динамика была в процентном соотношении 50 на 50 — как на въезд в Украину, так и на выезд".

Детали: Спикер ГПСУ уточнил, что несколько граждан 18–22 лет получили отказы в выезде, поскольку они занимают государственные должности. Для таких категорий выезд возможен только в служебную командировку.

Прямая речь: "За эти два дня уже было несколько случаев, что парни из этой возрастной категории получили отказы, поскольку решили поехать за границу, но находились на тех должностях, которые позволяют пересечь границу только в служебную командировку".

Детали: Также, по его словам, есть отказы для лиц, которые находились в розыске.

Прямая речь: "Есть несколько отказов из-за того, что люди находились в розыске. Пограничники имеют доступ к системе "Оберіг", чтобы проверять, не уклоняется ли человек от обновления своих военно-учётных данных".

