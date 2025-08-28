Норма о выезде мужчин 18-22 лет на пассажиропоток через границу не повлияла – ГПСУ
Пограничники не фиксируют существенного увеличения пассажиропотока на выезд из страны после того, как заработала норма разрешения на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Да, пограничники в четверг оформляют на выезд и мужчин этой возрастной категории, но существенного увеличения пассажиропотока нет".
Детали: Демченко пояснил, что в определенных пунктах пропуска могут фиксироваться очереди на выезд, но пассажиропоток в последние дни лета достаточно активен и изменения в Правила пересечения границы кардинальным образом на него не повлияли.
Относительно ряда видео из соцсетей, которые снимают юноши в возрасте 18-22 лет, покидающие пределы Украины, спикер ГПСУ отметил: "Это скорее определенное хвастовство, что человек этой возрастной категории пересек границу на выезд. И им не терпится этим поделиться. Но еще раз отмечу, эта категория граждан не составляет подавляющее большинство тех, кто пересекает границу Украины".
На уточняющий вопрос Демченко также отметил, что Пограничная служба не ведет отдельной статистики о пересечении границы гражданами определенного возраста.
Предыстория:
- Постановление о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которое разрешает выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно, было обнародовано на правительственном портале 27 августа. На следующий день оно вступило в силу после публикации в "Урядовом курьере". Пограничники сообщили, что начали применять эту норму.
- Для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет кроме паспорта необходимо иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. В случае нахождения в розыске, мужчинам этой возрастной категории в пересечении границы на выезд будет отказано.
- Соответствующая норма не распространяется на лиц, определенных в пункте 2-14 Правил пересечения границы, то есть на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц может осуществляться по-прежнему только в служебную командировку.