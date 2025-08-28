Норма о выезде мужчин 18-22 лет на пассажиропоток через границу не повлияла – ГПСУ

Пограничники не фиксируют существенного увеличения пассажиропотока на выезд из страны после того, как заработала норма разрешения на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Да, пограничники в четверг оформляют на выезд и мужчин этой возрастной категории, но существенного увеличения пассажиропотока нет".

Реклама:

Детали: Демченко пояснил, что в определенных пунктах пропуска могут фиксироваться очереди на выезд, но пассажиропоток в последние дни лета достаточно активен и изменения в Правила пересечения границы кардинальным образом на него не повлияли.

Относительно ряда видео из соцсетей, которые снимают юноши в возрасте 18-22 лет, покидающие пределы Украины, спикер ГПСУ отметил: "Это скорее определенное хвастовство, что человек этой возрастной категории пересек границу на выезд. И им не терпится этим поделиться. Но еще раз отмечу, эта категория граждан не составляет подавляющее большинство тех, кто пересекает границу Украины".

На уточняющий вопрос Демченко также отметил, что Пограничная служба не ведет отдельной статистики о пересечении границы гражданами определенного возраста.

РЕКЛАМА:

Предыстория: