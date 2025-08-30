Усі розділи
Ольга КацімонСубота, 30 серпня 2025, 19:15
У ДПСУ пояснили, чому не випустили за кордон частину чоловіків 18–22 років
Скриншотт

Масового виїзду чоловіків віком від 18 до 22 років з України не зафіксовано. Водночас кільком громадянам цієї категорії відмовили у перетині кордону, оскільки вони перебувають на державній службі або були у розшуку.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 30 серпня.

Деталі: За його словами, з 28 серпня молоді чоловіки присутні на кордоні, проте масового ажіотажу не спостерігається. Є рух як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Пряма мова: "На пасажиропотік це суттєво не вплинуло. Фактично яким він був днями раніше, так пасажиропотік і залишається. У будні він продовжує коливатися станом на зараз від 125 до 135 тисяч громадян. Учора кордон перетнули 133 тисячі громадян, і динаміка була у відсотковому співвідношенні 50 на 50 – як на в’їзд в Україну, так і на виїзд".

Деталі: Речник ДПСУ уточнив, що кілька громадян 18–22 років отримали відмови у виїзді, оскільки вони обіймають державні посади. Для таких категорій виїзд можливий лише у службове відрядження.

Пряма мова: "За ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії отримали відмови, оскільки вони вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, які дозволяють перетнути кордон тільки у службове відрядження".

Деталі: Також, за його словами, є відмови для осіб, які перебували у розшуку.

Пряма мова: "Є кілька відмов через те, що люди знаходилися в розшуку. Прикордонники мають доступ до системи "Оберіг", щоб перевіряти, чи не ухиляється людина від оновлення своїх військово-облікових даних".

Що цьому передувало: 

  • Раніше, 28 серпня, прикордонники повідомили, що не фіксують суттєвого збільшення пасажиропотоку на виїзд із країни після того, як того дня запрацювала норма дозволу на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років включно.

Прикордонна службакордонмобілізація
У ДПСУ пояснили, чому не випустили за кордон частину чоловіків 18–22 років
