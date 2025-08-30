У ДПСУ пояснили, чому не випустили за кордон частину чоловіків 18–22 років

Масового виїзду чоловіків віком від 18 до 22 років з України не зафіксовано. Водночас кільком громадянам цієї категорії відмовили у перетині кордону, оскільки вони перебувають на державній службі або були у розшуку.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 30 серпня.

Деталі: За його словами, з 28 серпня молоді чоловіки присутні на кордоні, проте масового ажіотажу не спостерігається. Є рух як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Пряма мова: "На пасажиропотік це суттєво не вплинуло. Фактично яким він був днями раніше, так пасажиропотік і залишається. У будні він продовжує коливатися станом на зараз від 125 до 135 тисяч громадян. Учора кордон перетнули 133 тисячі громадян, і динаміка була у відсотковому співвідношенні 50 на 50 – як на в’їзд в Україну, так і на виїзд".

Деталі: Речник ДПСУ уточнив, що кілька громадян 18–22 років отримали відмови у виїзді, оскільки вони обіймають державні посади. Для таких категорій виїзд можливий лише у службове відрядження.

Пряма мова: "За ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії отримали відмови, оскільки вони вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, які дозволяють перетнути кордон тільки у службове відрядження".

Деталі: Також, за його словами, є відмови для осіб, які перебували у розшуку.

Пряма мова: "Є кілька відмов через те, що люди знаходилися в розшуку. Прикордонники мають доступ до системи "Оберіг", щоб перевіряти, чи не ухиляється людина від оновлення своїх військово-облікових даних".

