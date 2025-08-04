Келлога ждут в Украине в конце недели – источники УП
Понедельник, 4 августа 2025, 13:26
В конце этой недели в Киеве ожидают спецпосланника президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога, сообщили источники "Украинской правды" в команде президента.
Источник: "Украинская правда"
Прямая речь собеседника издания: "Его (Келлога – ред.) ожидают здесь в конце рабочей недели".
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Детали: В рамках визита планируется встреча представителя США с президентом Владимиром Зеленским.
Предыстория:
- Как известно, также на этой неделе – в среду или четверг – ожидается визит спецпосланника Трампа по вопросам Ближнего Востока Стива Виткоффа в Россию.
- 31 июля Трамп пригрозил правителю России Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны в Украине.
- В ответ на сокращение дедлайна заместитель российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил США войной.
- 1 августа Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал переместить две атомные подводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами.
- 2 августа он сказал, что подводные лодки уже находятся "ближе к России".