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Келлога ждут в Украине в конце недели – источники УП

Ирина БалачукПонедельник, 4 августа 2025, 13:26
Келлога ждут в Украине в конце недели – источники УП
Кит Келлог. Фото Getty images

В конце этой недели в Киеве ожидают спецпосланника президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога, сообщили источники "Украинской правды" в команде президента.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь собеседника издания: "Его (Келлога – ред.) ожидают здесь в конце рабочей недели".

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Детали: В рамках визита планируется встреча представителя США с президентом Владимиром Зеленским.

Предыстория:

  • Как известно, также на этой неделе – в среду или четверг – ожидается визит спецпосланника Трампа по вопросам Ближнего Востока Стива Виткоффа в Россию.
  • 31 июля Трамп пригрозил правителю России Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны в Украине.
  • В ответ на сокращение дедлайна заместитель российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил США войной.
  • 1 августа Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал переместить две атомные подводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами.
  • 2 августа он сказал, что подводные лодки уже находятся "ближе к России".

УкраинаСША
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