Келлога ждут в Украине в конце недели – источники УП

В конце этой недели в Киеве ожидают спецпосланника президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога, сообщили источники "Украинской правды" в команде президента.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь собеседника издания: "Его (Келлога – ред.) ожидают здесь в конце рабочей недели".

Реклама:

Детали: В рамках визита планируется встреча представителя США с президентом Владимиром Зеленским.

Предыстория: