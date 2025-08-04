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Нардепа Кузнецова арестовали на 2 месяца с залогом в 8 млн гр

Станислав ПогориловПонедельник, 4 августа 2025, 15:53
Нардепа Кузнецова арестовали на 2 месяца с залогом в 8 млн гр
Алексей Кузнецов, фото из его Facebook

Высший антикоррупционный суд отправил задержанного НАБУ и САП народного депутата Алексея Кузнецова под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога.

Источник: "Суспільне новини", пресс-служба ВАКС

Дословно ВАКС: "В понедельник, 4 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к народному депутату Украины IX созыва меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 8 003 004 гривен".

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Детали: Сообщается, что в случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по каждому требованию; не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля.

Справочно: Нардеп Кузнецов был среди тех, кто 22 июля голосовал за скандальный законопроект №12414 с поправками, которые фактически подчиняли независимые антикоррупционные органы генеральному прокурору.

Что предшествовало:

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  • Ранее в субботу президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
  • НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
  • По данным источников УП в правоохранительных органах, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.

НАБУАнтикоррупционная прокуратуравзятка
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