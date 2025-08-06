Трамп заявил, что Виткофф в среду проведет переговоры с россиянами

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Виткофф в среду проведет переговоры с представителями России. По итогам переговоров Белый дом примет решение о возможном введении тарифов против стран, которые закупают российские энергоресурсы.

Источник: Трамп во время брифинга для журналистов

Детали: В ответ на вопрос журналиста о возможности введения 100% пошлины для стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, президент США отметил, что решение будет принято в ближайшее время.

Реклама:

Прямая речь: "Ну, я никогда не называл процент, но мы действительно намерены сделать немало в этом направлении. Посмотрим, что произойдет в течение относительно короткого времени. У нас завтра встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет".

Предыстория: