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Трамп заявил, что Виткофф в среду проведет переговоры с россиянами

Иван ДьяконовСреда, 6 августа 2025, 00:43
Трамп заявил, что Виткофф в среду проведет переговоры с россиянами
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Виткофф в среду проведет переговоры с представителями России. По итогам переговоров Белый дом примет решение о возможном введении тарифов против стран, которые закупают российские энергоресурсы.

Источник: Трамп во время брифинга для журналистов

Детали: В ответ на вопрос журналиста о возможности введения 100% пошлины для стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, президент США отметил, что решение будет принято в ближайшее время.

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Прямая речь: "Ну, я никогда не называл процент, но мы действительно намерены сделать немало в этом направлении. Посмотрим, что произойдет в течение относительно короткого времени. У нас завтра встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет".

Предыстория:

  • 4 августа Трамп заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф, вероятно, посетит Россию в среду или четверг.
  • Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил правителю России Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны.

Трамппереговорыроссийско-украинская война
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