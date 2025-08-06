США одобрили продажу Украине услуг по обслуживанию гаубиц M777 на сумму более $200 миллионов
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту, техническому обслуживанию и логистике для гаубиц M777. Общая стоимость пакета составляет 203,5 миллиона долларов.
Источник: пресс-релиз Пентагона
Детали: Согласно сообщению, первый контракт на сумму 104 миллиона долларов предусматривает продажу Украине военного оборудования, ремонтные услуги и поддержку для гаубиц M777 и связанного с ними оборудования. Главным подрядчиком по этому контракту будет компания BAE Systems из Великобритании.
Второй контракт на сумму 99,5 миллиона долларов предусматривает транспортные и логистические услуги. Главный подрядчик этого контракта будет определен из числа утвержденных поставщиков США.
В Пентагоне подчеркнули, что на данный момент нет информации о каких-либо компенсационных соглашениях в рамках этой договоренности.
Дословно: "Это предлагаемое соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов Америки путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".
Предыстория:
- 11 июля Комитет по вооруженным силам Сената США одобрил выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине в области безопасности в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год.
- 23 июля в Госдепе США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 миллиона долларов. В первый пакет войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, во второй – БМП Bradley и их ремонт.
- Также Трамп заявил о передаче Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время.