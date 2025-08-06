США одобрили продажу Украине услуг по обслуживанию гаубиц M777 на сумму более $200 миллионов

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине услуг по ремонту, техническому обслуживанию и логистике для гаубиц M777. Общая стоимость пакета составляет 203,5 миллиона долларов.

Источник: пресс-релиз Пентагона

Детали: Согласно сообщению, первый контракт на сумму 104 миллиона долларов предусматривает продажу Украине военного оборудования, ремонтные услуги и поддержку для гаубиц M777 и связанного с ними оборудования. Главным подрядчиком по этому контракту будет компания BAE Systems из Великобритании.

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Второй контракт на сумму 99,5 миллиона долларов предусматривает транспортные и логистические услуги. Главный подрядчик этого контракта будет определен из числа утвержденных поставщиков США.

В Пентагоне подчеркнули, что на данный момент нет информации о каких-либо компенсационных соглашениях в рамках этой договоренности.

Дословно: "Это предлагаемое соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов Америки путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

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