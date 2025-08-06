Дроны атаковали Брянск, где находится нефтебаза: прозвучало по меньшей мере 10 взрывов
В среду утром беспилотники атаковали город Брянск в России, где находится нефтебаза, жители сообщали о многочисленных взрывах в небе и активной работе ПВО.
Источник: Telegram-канал Shot, Exilenova+ в соцсети Х, губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram
Детали: Очевидцы сообщают, что неизвестные беспилотники атаковали Брянск в 5 утра по местному времени, было слышно более 10 мощных взрывов, несколько дронов якобы были сбиты.
У середу вранці безпілотники атакували місто Брянськ у Росії, де знаходиться нафтобаза, мешканці повідомляли про численні вибухи в небі й активну роботу ППО. pic.twitter.com/HZlED6lq4Q— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 6, 2025
Паблик Exilenova+ пишет, что беспилотники атаковали территорию нефтебазы, хотя официально власти это не подтвердили.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз лишь написал, что минувшей ночью над территорией области ПВО уничтожила 16 БпЛА самолетного типа.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах", - отметил он.
Известно, что в области находится наливной пункт "Брянск" нефтепровода "Дружба" для приема, хранения, распределения и отгрузки дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Он активно используется для снабжения оккупационной армии России".
В декабре 2024 года беспилотники ВСУ и разведки уже наносили удар по российской нефтебазе в Брянской области РФ. Тогда сообщалось о попадании по нефтебазе с последующим возгоранием.
Что предшествовало: В ночь на 6 августа на территории Ростовской области России беспилотники вторую ночь подряд атаковали железнодорожную станцию "Тацинская", вызвав пожар.