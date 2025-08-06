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Дроны атаковали Брянск, где находится нефтебаза: прозвучало по меньшей мере 10 взрывов

Станислав ПогориловСреда, 6 августа 2025, 09:53
Дроны атаковали Брянск, где находится нефтебаза: прозвучало по меньшей мере 10 взрывов
фото: Exilenova+

В среду утром беспилотники атаковали город Брянск в России, где находится нефтебаза, жители сообщали о многочисленных взрывах в небе и активной работе ПВО.

Источник: Telegram-канал Shot, Exilenova+ в соцсети Х, губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram

Детали: Очевидцы сообщают, что неизвестные беспилотники атаковали Брянск в 5 утра по местному времени, было слышно более 10 мощных взрывов, несколько дронов якобы были сбиты.

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Паблик Exilenova+ пишет, что беспилотники атаковали территорию нефтебазы, хотя официально власти это не подтвердили.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз лишь написал, что минувшей ночью над территорией области ПВО уничтожила 16 БпЛА самолетного типа.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах", - отметил он.

Известно, что в области находится наливной пункт "Брянск" нефтепровода "Дружба" для приема, хранения, распределения и отгрузки дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Он активно используется для снабжения оккупационной армии России".

В декабре 2024 года беспилотники ВСУ и разведки уже наносили удар по российской нефтебазе в Брянской области РФ. Тогда сообщалось о попадании по нефтебазе с последующим возгоранием.

Что предшествовало: В ночь на 6 августа на территории Ростовской области России беспилотники вторую ночь подряд атаковали железнодорожную станцию "Тацинская", вызвав пожар.

Росcиянефтьбеспилотники
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