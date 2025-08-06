Трамп заявил, что Виткофф достиг "значительного прогресса" во время встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Стив Виткофф провел "продуктивную встречу" с лидером Кремля Владимиром Путиным.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Прямая речь: Мой спецпосланник Виткофф только что провел очень продуктивную встречу с Путиным. Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников.

Реклама:

Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели".

Что предшествовало:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов