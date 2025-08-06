Трамп заявил, что Виткофф достиг "значительного прогресса" во время встречи с Путиным
Среда, 6 августа 2025, 20:14
Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Стив Виткофф провел "продуктивную встречу" с лидером Кремля Владимиром Путиным.
Источник: Трамп в соцсети Truth Social
Прямая речь: Мой спецпосланник Виткофф только что провел очень продуктивную встречу с Путиным. Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников.
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Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели".
Что предшествовало:
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов