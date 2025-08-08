Израиль одобрил план захвата города Газа – Reuters

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа утром 8 августа.

Источник: Reuters

Дословно из заявления офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху: "Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий".

Детали: Агентство отмечает, что это произошло через несколько часов после того, как Нетаньяху заявил, что Израиль намерен взять под военный контроль всю полосу, несмотря на усиление критики в стране и за рубежом в отношении разрушительной войны, которая длится уже почти 2 года.

Предыстория: