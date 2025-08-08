Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль одобрил план захвата города Газа – Reuters

Ирина БалачукПятница, 8 августа 2025, 07:22
Израиль одобрил план захвата города Газа – Reuters
Фото иллюстративное с сайта idf.il

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа утром 8 августа.

Источник: Reuters

Дословно из заявления офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху: "Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий".

Реклама:

Детали: Агентство отмечает, что это произошло через несколько часов после того, как Нетаньяху заявил, что Израиль намерен взять под военный контроль всю полосу, несмотря на усиление критики в стране и за рубежом в отношении разрушительной войны, которая длится уже почти 2 года.

Предыстория:

  • Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что планирует добиваться поддержки правительства для реализации плана полной аннексии Сектора Газа, несмотря на противодействие со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ряда влиятельных чиновников.
  • 2 августа ХАМАС опубликовал видео с заложником Эвятаром Давидом, на котором тот выглядел истощенным и копал, по его словам, яму для своей могилы.
  • В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кадры истощенных заложников в Газе доказывают, что ХАМАС не заинтересован в достижении соглашения об их освобождении, и что они только укрепили его решимость "уничтожить" террористическую группировку.

ИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Израиль одобрил план захвата города Газа – Reuters
фото, видеоАрмия РФ атаковала дронами Киевскую область: возникли пожары, трое пострадавших
Зеленский рассказал о разговоре спецпредставителя Трампа с советниками по безопасности
"Описывают как товар": оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганщины
За подозреваемых по делу о закупке БПЛА и средств РЭБ Гайдая и Мишанского внесли залог
В Киеве выросло количество госпитализаций из-за COVID-19
Все новости...
Израиль
Нетаньяху планирует полную оккупацию Сектора Газа вопреки сопротивлению армии – СМИ
После видео с заложниками Нетаньяху призвал уничтожить ХАМАС, который "не хочет соглашения"
Сибига прокомментировал обращение ХАМАС с заложниками и ситуацию в Газе
Последние новости
08:44
Госдеп о возможной встрече Трампа с Путиным: Это вопрос не доверия, а действий
08:40
На фронте произошло почти 150 столкновений с врагом, треть на Покровском направлении – Генштаб
08:10
Россияне атаковали 108 дронами, 26 из них долетели до цели  
07:51
Трамп ответил, остается ли в силе его дедлайн для Путина
07:42
ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов
07:22
Израиль одобрил план захвата города Газа – Reuters
06:58
Ночью армия РФ атаковала дронами Сумскую область: пострадал мужчина, много повреждений
06:38
В Южной Корее требуют выдать ордер на арест бывшей первой леди
05:40
Госдеп о переговорах по войне в Украине: Трамп использует экономическую мощь США
04:48
США объявили вознаграждение $50 млн за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы
Все новости...
Реклама:
Реклама: