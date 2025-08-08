Израиль одобрил план захвата города Газа – Reuters
Пятница, 8 августа 2025, 07:22
Военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа утром 8 августа.
Источник: Reuters
Дословно из заявления офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху: "Армия обороны Израиля будет готовиться к установлению контроля над городом Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий".
Детали: Агентство отмечает, что это произошло через несколько часов после того, как Нетаньяху заявил, что Израиль намерен взять под военный контроль всю полосу, несмотря на усиление критики в стране и за рубежом в отношении разрушительной войны, которая длится уже почти 2 года.
Предыстория:
- Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что планирует добиваться поддержки правительства для реализации плана полной аннексии Сектора Газа, несмотря на противодействие со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ряда влиятельных чиновников.
- 2 августа ХАМАС опубликовал видео с заложником Эвятаром Давидом, на котором тот выглядел истощенным и копал, по его словам, яму для своей могилы.
- В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кадры истощенных заложников в Газе доказывают, что ХАМАС не заинтересован в достижении соглашения об их освобождении, и что они только укрепили его решимость "уничтожить" террористическую группировку.