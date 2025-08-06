Нетаньяху планирует полную оккупацию Сектора Газа вопреки сопротивлению армии – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении добиваться поддержки правительства для реализации плана полной аннексии сектора Газа, несмотря на противодействие со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ряда влиятельных чиновников.

Источник: The Times of Israel, Reuters, ООН

Детали: По информации израильских СМИ, Нетаньяху на закрытых встречах с министрами неоднократно использовал термин "полная оккупация Сектора", говоря о расширении военной кампании в Газе.

Реклама:

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил министрам, что будет искать поддержки кабинета министров для плана полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В официальном заявлении офиса премьер-министра говорится, что Нетаньяху провел "ограниченное обсуждение вопросов безопасности", которое длилось около трех часов, во время которого начальник военного штаба Эйяль Замир "представил варианты продолжения кампании в Газе".

"Жребий брошен. Мы идем на полную оккупацию Сектора Газа", – цитируют СМИ высокопоставленных чиновников из окружения премьера.

РЕКЛАМА:

ЦАХАЛ заявляет, что выступает против полного захвата Газы, поскольку, по оценкам армии, очистка всей инфраструктуры ХАМАС может занять годы. Это также может поставить под угрозу жизнь заложников, которых могут убить их похитители в случае приближения войск.

"Операции будут проходить даже в районах, где удерживают заложников. Если начальник Генштаба не согласен, он должен уйти в отставку", – добавил чиновник, имея в виду начальника Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эйяля Замира.

Против плана Нетаньяху также выступили министр иностранных дел Гидеон Саар, лидер партии ШАС Арье Дери, советник по национальной безопасности Цахи Ханегби, глава Моссада Давид Барнеа, представитель ШАБАКа, известный под ивритской буквой "мем", а также генерал-майор в отставке Ницан Алон, ответственный за вопросы заложников в вооруженных силах.

Неясно, предусматривает ли план Нетаньяху длительную оккупацию или краткосрочную операцию, направленную на ликвидацию ХАМАС и освобождение израильских заложников.

В ООН назвали сообщения о возможном решении Израиля расширить военные операции по всему сектору Газа "глубоко тревожными", если они правдивы.

"Это может иметь катастрофические последствия для миллионов палестинцев и еще больше угрожать жизни заложников, оставшихся в Газе", – отметил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Йенча во время заседания Совета Безопасности ООН.

В субботу, 2 августа, американский спецпосланник Стив Виткофф сказал семьям заложников в Тель-Авиве, что президент США Дональд Трамп стремится к достижению всеобъемлющего соглашения о возвращении заложников и завершении войны, и что больше не будет "частичных" договоренностей.

Что предшествовало:

2 августа ХАМАС опубликовал видео с заложником Эвятаром Давидом, на котором тот выглядел истощенным и копал, по его словам, яму для своей могилы.

В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что кадры истощенных заложников в Газе доказывают, что ХАМАС не заинтересован в достижении соглашения об их освобождении, и что они только укрепили его решимость "уничтожить" террористическую группировку.

Предыстория: