Зеленский может присоединиться к саммиту Путина и Трампа 15 августа – СМИ

Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 03:17
Зеленский может присоединиться к саммиту Путина и Трампа 15 августа – СМИ
Дональд Трамп на двусторонней встрече с Владимиром Путиным на саммите лидеров G20 в Осаке, Япония, 28 июня 2019 года. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту между лидерами США и России, который запланирован на 15 августа на Аляске.

Источник: CBS News

Детали: Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил CBS News, что окончательные планы саммита еще не согласованы, и все еще существует вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский может быть каким-то образом вовлечен в это мероприятие.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на 15 августа 2025 года встрече с правителем России Владимиром Путиным в американском штате Аляска.
  • Ранее Белый дом заявлял, что Трамп готов встретиться как с Путиным, так и с Зеленским. Однако уже в пятницу, 8 августа, Трамп предположил, что сначала может встретиться только с Путиным.
  • По информации WSJ, Путин сообщил спецпосланнику Трампа Стиву Виткоффу, что Россия прекратит боевые действия в Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева и международное признание оккупированных территорий.

