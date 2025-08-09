Зеленский может присоединиться к саммиту Путина и Трампа 15 августа – СМИ
Суббота, 9 августа 2025, 03:17
Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту между лидерами США и России, который запланирован на 15 августа на Аляске.
Источник: CBS News
Детали: Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил CBS News, что окончательные планы саммита еще не согласованы, и все еще существует вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский может быть каким-то образом вовлечен в это мероприятие.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на 15 августа 2025 года встрече с правителем России Владимиром Путиным в американском штате Аляска.
- Ранее Белый дом заявлял, что Трамп готов встретиться как с Путиным, так и с Зеленским. Однако уже в пятницу, 8 августа, Трамп предположил, что сначала может встретиться только с Путиным.
- По информации WSJ, Путин сообщил спецпосланнику Трампа Стиву Виткоффу, что Россия прекратит боевые действия в Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева и международное признание оккупированных территорий.