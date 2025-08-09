Зеленский может присоединиться к саммиту Путина и Трампа 15 августа – СМИ

Дональд Трамп на двусторонней встрече с Владимиром Путиным на саммите лидеров G20 в Осаке, Япония, 28 июня 2019 года. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту между лидерами США и России, который запланирован на 15 августа на Аляске.

Источник: CBS News

Детали: Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил CBS News, что окончательные планы саммита еще не согласованы, и все еще существует вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский может быть каким-то образом вовлечен в это мероприятие.

Предыстория: