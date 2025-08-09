Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске

Все разделы
Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 01:12
Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки, 16 июля 2018 года. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на 15 августа 2025 года встрече с правителем России Владимиром Путиным в американском штате Аляска.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь: "Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!"

Скриншот

Детали: Помощник главы РФ Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ подтвердил факт подготовки встречи.

"Россия и США – близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске", – заявил Ушаков.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".
  • Ранее издание "NBC News" со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина готовится и предварительно запланирована на конец следующей недели.
  • Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и Трампа. Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.
  • По информации WSJ, Путин заявил Трампу, что Россия прекратит боевые действия в Украине в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева и международное признание оккупированных территорий.

