Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина – СМИ

Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 04:50
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Высокопоставленные чиновники из Соединенных Штатов, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным.

Источник: Axios со ссылкой на три информированных источника

Детали: По словам источников, идея проведения личной встречи в Великобритании возникла во время видеоконференции между американскими, украинскими и европейскими чиновниками в пятницу, 8 августа.

Украина и часть союзников по НАТО обеспокоены тем, что Трамп может согласиться на условия Путина без учета их позиций.

В среду Трамп провел телефонную конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о результатах встречи своего спецпосланника Стива Виткоффа с Путиным.

По информации издания, Виткофф сказал участникам, что Путин готов закончить войну, если Украина согласится отдать Луганскую и Донецкую области, а также Крым.

По словам источников, по крайней мере некоторые участники звонка пришли к выводу, что Путин также согласен отказаться от претензий на частично оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Однако на следующий день, во время еще одной видеоконференции с высокопоставленными чиновниками Украины и Европы, Виткофф уточнил, что Путин согласился лишь заморозить текущие позиции России в этих регионах.

Украинские чиновники говорят, что не до конца понимают детали российского предложения и позицию США.

Один из представителей Украины сообщил Axios, что даже если Зеленский согласится на требования Путина, он будет вынужден объявить референдум, поскольку по Конституции Украины он не может отдавать территории.

Предыстория:

  • Встреча лидеров США и России состоится 15 августа на Аляске, дату и место подтвердили обе стороны.
  • Президент США Дональд Трамп 8 августа на брифинге в Белом доме заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".
  • Ранее издание Axios сообщало, что 7 августа Виткофф планирует проинформировать представителей Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании об итогах своего разговора с Путиным.

СШАУкраинароссийско-украинская войнапереговоры
