Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам

Украина не пойдет на территориальные уступки России при обсуждении мирного соглашения, но готова к реальным решениям, которые обеспечат справедливый и длительный мир.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского касательно будущей встрече главы США Дональда Трампа и правителя Кремля Путина

Прямая речь Зеленского: "Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут".

Детали: В то же время Зеленский отметил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир.

Прямая речь Зеленского: "Все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна её закончить. Россия её начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое".

Детали: Зеленский отметил, что любые договорённости без участия Украины являются "мёртвыми решениями" и не принесут мира. Он подчеркнул готовность работать вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими международными партнёрами для достижения мира, который "не развалится из-за желания Москвы".

