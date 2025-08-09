Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
Украина не пойдет на территориальные уступки России при обсуждении мирного соглашения, но готова к реальным решениям, которые обеспечат справедливый и длительный мир.
Источник: заявление президента Владимира Зеленского касательно будущей встрече главы США Дональда Трампа и правителя Кремля Путина
Прямая речь Зеленского: "Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут".
Детали: В то же время Зеленский отметил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир.
Прямая речь Зеленского: "Все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна её закончить. Россия её начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое".
Детали: Зеленский отметил, что любые договорённости без участия Украины являются "мёртвыми решениями" и не принесут мира. Он подчеркнул готовность работать вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими международными партнёрами для достижения мира, который "не развалится из-за желания Москвы".
Предыстория:
- 8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определённый обмен территориями".
- Встреча лидеров США и России состоится 15 августа на Аляске, дату и место подтвердили обе стороны.