Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам

Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 09:08
Зеленский об обмене территориями: Мы не будем дарить свою землю оккупантам
Владимир Зеленский/Facebook

Украина не пойдет на территориальные уступки России при обсуждении мирного соглашения, но готова к реальным решениям, которые обеспечат справедливый и длительный мир.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского касательно будущей встрече главы США Дональда Трампа и правителя Кремля Путина

Прямая речь Зеленского: "Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут".

Реклама:

Детали: В то же время Зеленский отметил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир.

Прямая речь Зеленского: "Все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна её закончить. Россия её начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое".

Детали: Зеленский отметил, что любые договорённости без участия Украины являются "мёртвыми решениями" и не принесут мира. Он подчеркнул готовность работать вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими международными партнёрами для достижения мира, который "не развалится из-за желания Москвы".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Зеленскийроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина – СМИ
Трамп: Между Украиной и Россией должен состояться "обмен территориями в интересах обеих сторон"
Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Вашингтоне
ЦОЗ: Новый штамм коронавируса Stratus зафиксировали в семи областях и Киеве
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
Все новости...
Зеленский
СМИ: Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина
Зеленский может присоединиться к саммиту Путина и Трампа 15 августа – СМИ
Зеленский рассказал о разговоре спецпредставителя Трампа с советниками по безопасности
Последние новости
09:08
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
08:55
СМИ: Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина
08:30
На фронте 163 боестолкновений с врагом, из них 45 на Покровском направлении – Генштаб
07:56
Администрация Трампа пригрозила Гарварду изъятием патентов на сотни миллионов долларов
07:37
фотоРакетный удар по Днепру: трое человек ранены, повреждены здания и автомобили
07:05
Силы обороны Украины отминусовали еще 940 российских оккупантов – Генштаб
06:56
Трамп приказал Пентагону применять войска против иностранных наркокартелей – WSJ
06:03
Мужчина попал в психушку после диетической консультации с ChatGPT
05:47
Путин передал через Виткоффа награду сотруднице ЦРУ, чей сын погиб, воюя за РФ в Украине
04:50
Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: