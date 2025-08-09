ISW: Вывод украинских войск из Донецкой области позволит РФ наступать на Харьковщину и Днепропетровщину

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что в случае выхода украинских войск из всей Донецкой области в рамках договоренностей с РФ россияне получат контроль над "поясом крепостей" – главной укрепленной оборонительной линией в Донецкой области с 2014 года – и будут иметь более выгодные позиции для наступления на Харьковскую и Днепропетровскую области в случае возобновления боевых действий.

Источник: отчет ISW за 8 августа

Детали: Аналитики считают, что сдача остальной части Донецкой области как предпосылка для прекращения огня без обязательств по окончательному мирному урегулированию обеспечит российским войскам чрезвычайно хорошие возможности для возобновления атак на гораздо более выгодных условиях, избежав длительной и кровопролитной борьбы за землю.

Принятие такого требования заставит Украину отказаться от своего "пояса крепостей", главной укрепленной оборонительной линии в Донецкой области с 2014 года, без какой-либо гарантии, что боевые действия не возобновятся.

Отмечается, что "пояс крепостей" длиной в 50 километров служил главным препятствием для территориальных амбиций Кремля в Украине на протяжении последних 11 лет. Он состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль автомагистрали Константиновка-Славянск. Украина за последние 11 лет тратила время, деньги и усилия на укрепление "пояса крепостей" и создание значительной оборонной инфраструктуры в этих городах и вокруг них.

Аналитики подчеркивают, что россияне не смогли захватить "пояс крепостей" за 3,5 года полномасштабной войны и такая операция, "вероятно, будет многолетней со значительными потерями личного состава и материальных средств".

Отказ от удерживаемых Украиной частей Донецкой области приведет к тому, что российские войска окажутся на границах Донецкой области, которая является значительно менее защищенной линией, чем нынешняя. Это потребует от украинских сил срочного строительства массивных оборонительных укреплений вдоль приграничных районов Харьковской и Днепропетровской областей, местность которых плохо подходит для выполнения функций оборонительных линий.

Отмечается, что потенциальные украинские оборонительные линии в этом районе будут проходить через открытые поля, а естественные препятствия, такие как реки Оскол и Северский Донец, находятся слишком далеко на востоке, чтобы служить оборонительными позициями для украинских сил.

Дословно: "Российские позиции вдоль приграничных районов Донецкой-Харьковской и Донецкой-Днепропетровской областей обеспечат более выгодную отправную точку для будущего российского наступления на соседние районы Харьковской или Днепропетровской областей.

ISW продолжает оценивать, что российские войска почти наверняка нарушат любое будущее соглашение о прекращении огня или мирное соглашение и возобновят военную агрессию против Украины в будущем, если мирное соглашение не будет включать надежные механизмы мониторинга и гарантии безопасности для Украины".

Детали: По мнению аналитиков, российские войска, вероятно, будут использовать позиции вдоль границы Донецкой и Харьковской областей и будущие наступления из Купянска, чтобы угрожать Харькову в случае возобновления боевых действий.

ISW отмечает, что Путин сохраняет свои бескомпромиссные требования о капитуляции Украины и остается незаинтересованным в добросовестных переговорах. Также Кремль не создает внутренних информационных условий, необходимых для того, чтобы российский народ согласился на урегулирование, которое не предусматривает полной победы РФ в Украине.

