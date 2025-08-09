Зеленский: Мы не дадим России второй попытки раздела Украины, потому что где вторая, там и третья

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не даст России второй попытки раздела ее территорий, а война должна закончиться достойным миром.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Тактику Путина все хорошо видят: он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них, он хочет обменять паузу в войне, убийствах на легализацию оккупации нашей земли. Хочет уже во второй раз получить территориальную добычу.

Реклама:

Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях. Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах – это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины.

Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донецкой области, Крыма. Эту вторую попытку раздела Украины России мы не дадим. Зная Россию – где вторая, там и третья. Поэтому стоим твердо на четких украинских позициях. Мы должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам в этом помогать".

Детали: Зеленский подчеркнул, что правитель РФ Владимир Путин "пытается продать остановку смертей максимально дорого".

РЕКЛАМА:

"Важно, чтобы это никого не обмануло. Нужна не пауза в убийствах, а реальный длительный мир. Не прекращение огня когда-то там потом, через месяцы, а немедленно. Президент Трамп мне так говорил, и я это абсолютно поддерживаю", – сказал президент.

Он добавил, что Украина "поддержала все предложения" президента США Дональда Трампа, начиная еще с февраля.

"Встречи с российской стороной мы обеспечили, и обеспечили конструктивно, мы сделали обмены и готовим следующий. Уже больше понимания по спискам. Рассчитываем на результат. Также нужен результат на уровне лидеров – достойный результат, чтобы сохранить жизни людей, чтобы мир ценил результат и был благодарен лидеру, который его принесет", – отметил Зеленский.

Предыстория: