СМИ: Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном и рассказал о контактах с РФ

Журналисты "Радио Свобода" узнали, что подозреваемый в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия во время первых допросов признался в содеянном и сообщил о своих контактах с представителями России.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: По словам подозреваемого, у него был сын-военнослужащий ВСУ, который в 2023 году пропал без вести на Бахмутском направлении.

Реклама:

Дословно: "Далее, по его словам, он начал мониторить российские соцсети, чтобы найти больше информации о судьбе сына. Впоследствии начал общаться с представителями РФ (пока следствием неустановленными - ред.), которые якобы предоставили ему информацию, что сын погиб.

По словам подозреваемого, представители РФ в разговоре якобы оправдывали действия России в войне против Украины и, наоборот, обвиняли украинских чиновников в ее развязывании".

Детали: Также он рассказал, что сообщил своим контактам в РФ, что проживает во Львове, и вспомнил об Андрее Парубие, которого, по его словам, видел "неоднократно".

РЕКЛАМА:

В дальнейшем, продолжая контактировать с представителями России, подозреваемый начал готовиться к убийству: получил оружие, приобрел велосипед и шлем, а также по поддельным документам купил автомобиль, на котором следил за политиком.

По данным журналистов "Радио Свобода", эту информацию подозреваемый озвучил во время первых допросов, однако сейчас ее проверяет следствие.

Кроме того, журналисты издания "Высокий замок" со ссылкой на свои источники сообщали, что "россияне, воспользовавшись трагедией отца, сказали ему, что отдадут тело сына за убийство любого известного украинского политика".

Что предшествовало:

Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.

На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает - российский след.

Предыстория: