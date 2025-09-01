Кремль потерпел поражение в попытках показать мир разделенным в отношении агрессии против Украины – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины приняли во внимание, что главный итоговый документ заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине не содержит ни одного упоминания о российской войне против Украины.

Источник: заявление на сайте МИД

Дословно: "Удивляет, что крупнейшая со времен Второй мировой завоевательная война в Европе не нашла никакого отражения в таком важном, фундаментальном документе, в то время как в нем упомянуты ряд других войн, терактов и событий в мире".

Детали: В МИД убеждены, что без справедливого завершения российской агрессии против Украины нельзя говорить о устойчивом глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении принципов Устава ООН или стабильном и равноправном развитии торговых отношений между регионами мира.

Дословно: "Отсутствие упоминания российской войны против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы. Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к России взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины".

Детали: В ведомстве добавили, что "очевидно, что Москве не удалось свести национальные позиции государств-участников по этому поводу к общему знаменателю, который устроил бы РФ".

Также Украина, учитывая весомую геополитическую роль КНР, будет приветствовать более активную роль Пекина в приближении мира для Украины, основанного на уважении Устава ООН.

