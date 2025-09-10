Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

 В Беларуси строят новые военные базы: на одной из них могут разместить "Орешник" – СМИ

Ирина БалачукСреда, 10 сентября 2025, 13:15
 В Беларуси строят новые военные базы: на одной из них могут разместить Орешник – СМИ
Фото Схем

В Беларуси приступили к строительству новых военных баз – один из таких объектов вблизи Минска может иметь стратегическое значение для России в войне против Украины, ведь, по мнению экспертов, именно там могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник".

Источник: проект "Схемы" (Радио Свобода), который совместно с журналистами белорусской службы Радио Свобода и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress проанализировал снимки, сделанные спутником Planet Labs над территорией Беларуси

Детали: В рамках этого сотрудничества журналисты создали карту военных объектов Беларуси, в которую вошли как полностью новые, так и модернизированные старые военные базы и полигоны, которые, в частности, будут использоваться во время совместных с Россией учений "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября.

Реклама:

Первая база будет расположена вблизи села Павловка, что к югу от Минска. Работы здесь начались в июне 2024 года и по состоянию на сентябрь 2025 года размер стройплощадки достиг более 2 квадратных километров. Эксперты предполагают, что здесь могут разместить российский баллистический ракетный комплекс "Орешник".

Ранее на этом месте была советская военная база "Военный лагерь №25 "Павловка", где дислоцировался Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения. На его вооружении были советские баллистические ракеты средней дальности Р-12, а также мобильные ракетные комплексы "Пионер" и "Тополь".

После того, как в 1993 году Беларусь присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, Слуцкий 306-й полк сняли с боевого дежурства и передислоцировали в Россию, где позже расформировали. Сама база была полностью разрушена. По данным "Радио Свобода", на части ее территории сохранились укрепления, ракетные пусковые площадки, шахты, бункеры, ангары и другие военные сооружения в запущенном состоянии.

РЕКЛАМА:

Спутниковые снимки показали, что в июне 2024 года на этой территории начали рубить лес и проводить земляные работы.

За год в западной части участка вырубили более квадратного километра леса и построили 13 складов боеприпасов размером 30 на 20 метров за оборонительными стенами и 3 ангара длиной 100 метров. Кроме того, здесь заложили фундаменты различных типов зданий, соединенных сетью автомагистралей, большинство из которых уже заасфальтированы. 

 
Фото схем

В общем новый объект имеет четыре отдельные части – основную и три почти равные по площади рядом друг с другом. Все они соединены новыми дорогами. Кроме того, на площадках видны фундаменты будущих сооружений (вероятно, ангаров), каркас здания длиной почти 150 метров и земляные насыпи.

Официально белорусские власти об этом строительстве не говорят. Журналисты также не нашли никаких упоминаний об этом объекте ни в публичных официальных документах, ни на кадастровых картах.

Второй новый объект появился на окраине города Гомель, в менее чем 40 километрах от границы с Украиной. Журналисты предполагают, что это будущая военная база. Работы здесь начали в конце 2023 года – вырубили деревья, расчистили территорию и активно возводят инфраструктуру.

В частности, на фото с Planet Labs за 4 сентября видны многочисленная строительная техника и фундаменты нескольких зданий. Кроме того, через лес прокладывают новую дорогу и расчищают территорию от деревьев на нескольких соседних локациях. На одной из них, согласно данным о земельном участке из кадастра, должно быть учебно-тактическое поле для тренировок. 

 
Фото схем

В государственных тендерах и кадастрах объект обозначен как "военный городок в Гомельской области с учебно-тактическим полем". В белорусских СМИ сообщали, что на его территории будет плац, казармы и столовая на 680 посадочных мест.

"Радио Свобода" отмечает, что размеры и инфраструктура этого городка соответствуют размерам существующих военных баз в Беларуси, то есть там потенциально сможет разместиться военная бригада средней численностью около 3 тысяч человек.

"На данный момент нет официальной информации о том, какое именно подразделение там будет базироваться, но учитывая тот факт, что для "усиления южного участка" белорусские власти создали новое формирование – 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Сил специальных операций Беларуси – то это может быть именно для нее", – пишет издание. 

БеларусьВооруженные силыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Беларусь
Беларусь модернизирует свои военные аэродромы и ракетную инфраструктуру – СМИ
Лукашенко на саммите в Китае раздаривал мешочки с картошкой
Румыния, Венгрия и Чехия ликвидировали белорусскую разведывательную сеть в Европе
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: