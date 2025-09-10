 В Беларуси строят новые военные базы: на одной из них могут разместить "Орешник" – СМИ

В Беларуси приступили к строительству новых военных баз – один из таких объектов вблизи Минска может иметь стратегическое значение для России в войне против Украины, ведь, по мнению экспертов, именно там могут разместить российские баллистические ракеты "Орешник".

Источник: проект "Схемы" (Радио Свобода), который совместно с журналистами белорусской службы Радио Свобода и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress проанализировал снимки, сделанные спутником Planet Labs над территорией Беларуси

Детали: В рамках этого сотрудничества журналисты создали карту военных объектов Беларуси, в которую вошли как полностью новые, так и модернизированные старые военные базы и полигоны, которые, в частности, будут использоваться во время совместных с Россией учений "Запад-2025", которые пройдут с 12 по 16 сентября.

Реклама:

Первая база будет расположена вблизи села Павловка, что к югу от Минска. Работы здесь начались в июне 2024 года и по состоянию на сентябрь 2025 года размер стройплощадки достиг более 2 квадратных километров. Эксперты предполагают, что здесь могут разместить российский баллистический ракетный комплекс "Орешник".

Ранее на этом месте была советская военная база "Военный лагерь №25 "Павловка", где дислоцировался Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения. На его вооружении были советские баллистические ракеты средней дальности Р-12, а также мобильные ракетные комплексы "Пионер" и "Тополь".

После того, как в 1993 году Беларусь присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, Слуцкий 306-й полк сняли с боевого дежурства и передислоцировали в Россию, где позже расформировали. Сама база была полностью разрушена. По данным "Радио Свобода", на части ее территории сохранились укрепления, ракетные пусковые площадки, шахты, бункеры, ангары и другие военные сооружения в запущенном состоянии.

РЕКЛАМА:

Спутниковые снимки показали, что в июне 2024 года на этой территории начали рубить лес и проводить земляные работы.

За год в западной части участка вырубили более квадратного километра леса и построили 13 складов боеприпасов размером 30 на 20 метров за оборонительными стенами и 3 ангара длиной 100 метров. Кроме того, здесь заложили фундаменты различных типов зданий, соединенных сетью автомагистралей, большинство из которых уже заасфальтированы.

Фото схем

В общем новый объект имеет четыре отдельные части – основную и три почти равные по площади рядом друг с другом. Все они соединены новыми дорогами. Кроме того, на площадках видны фундаменты будущих сооружений (вероятно, ангаров), каркас здания длиной почти 150 метров и земляные насыпи.

Официально белорусские власти об этом строительстве не говорят. Журналисты также не нашли никаких упоминаний об этом объекте ни в публичных официальных документах, ни на кадастровых картах.

Второй новый объект появился на окраине города Гомель, в менее чем 40 километрах от границы с Украиной. Журналисты предполагают, что это будущая военная база. Работы здесь начали в конце 2023 года – вырубили деревья, расчистили территорию и активно возводят инфраструктуру.

В частности, на фото с Planet Labs за 4 сентября видны многочисленная строительная техника и фундаменты нескольких зданий. Кроме того, через лес прокладывают новую дорогу и расчищают территорию от деревьев на нескольких соседних локациях. На одной из них, согласно данным о земельном участке из кадастра, должно быть учебно-тактическое поле для тренировок.

Фото схем

В государственных тендерах и кадастрах объект обозначен как "военный городок в Гомельской области с учебно-тактическим полем". В белорусских СМИ сообщали, что на его территории будет плац, казармы и столовая на 680 посадочных мест.

"Радио Свобода" отмечает, что размеры и инфраструктура этого городка соответствуют размерам существующих военных баз в Беларуси, то есть там потенциально сможет разместиться военная бригада средней численностью около 3 тысяч человек.

"На данный момент нет официальной информации о том, какое именно подразделение там будет базироваться, но учитывая тот факт, что для "усиления южного участка" белорусские власти создали новое формирование – 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Сил специальных операций Беларуси – то это может быть именно для нее", – пишет издание.